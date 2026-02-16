Alto Paraná: niño de 4 años habría sido abusado por su padrastro

El presunto abuso es investigado por el fiscal Edgar Torales Gamarra, quien imputó al sindicado por abuso sexual en niños. Actualmente, el procesado se encuentra bajo custodia policial en la Dirección de Policía de Alto Paraná.

Según la investigación, el hecho habría ocurrido en una vivienda, mientras la madre de la víctima se encontraba acompañando a otro hijo menor en un tratamiento médico. En esa ocasión, el pequeño quedó bajo el cuidado del sindicado, quien presuntamente habría manoseado sus partes íntimas.

Tras notar comportamientos inusuales y temor hacia el padrastro, la progenitora llevó al menor a un centro asistencial, donde le indicaron que debía radicar la denuncia correspondiente, que fue presentada el 9 de febrero de 2026.

Posteriormente, la víctima recibió contención psicológica en el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, oportunidad en la que refirió haber sufrido maltratos físicos con cinto y el manoseo por parte del padrastro. Asimismo, la madre declaró que vecinas escucharon al niño gritar pidiendo auxilio y percibieron música a alto volumen durante el incidente.

La Fiscalía fundó su imputación en suficientes indicios fácticos, incluyendo la declaración testifical de la madre y el informe de asistencia de la Oficina de Atención a Víctimas. Aunque el dictamen forense no observó lesiones físicas específicas en el examen externo, el Ministerio Público sostiene la sospecha necesaria para iniciar el proceso formal.

Como medida cautelar de carácter personal, el fiscal Torales requirió la prisión preventiva para asegurar la sujeción del imputado al proceso, argumentando que la reclusión es indispensable debido a la alta expectativa de pena carcelaria y a la existencia de peligros procesales de fuga y obstrucción.