Buscan tierra para aborígenes que viven en precarias condiciones en una plaza de Ciudad del Este

Desde hace varios meses, el parque Alejo García de esta capital departamental está convertido en una aldea de aborígenes. Son varias familias, mayormente de la parcialidad mbya guaraní, provenientes de otros puntos del país. Como en Alto Paraná predominan comunidades de la etnia ava guaraní, resulta difícil acomodarlos en comunidades preexistentes, por lo que se requieren tierras para un nuevo asentamiento.

Desde la Diócesis de Ciudad del Este se conformó una comisión integrada por autoridades locales que buscan una solución a la problemática. La principal preocupación es la gran cantidad de niños y adolescentes que corren todo tipo de peligros en la vía pública.

Insisten en reapertura de Secretaría de Asuntos Indígenas para dar respuestas a graves problemas de aborígenes

El hermano Thomas Hasler, del equipo pastoral indígena, explicó que se busca una vida más digna para las familias que permanecen en la plaza desde agosto del año pasado.

Dijo que seguirán sumando a otros actores de la sociedad y a las autoridades para lograr una solución definitiva. Señaló que el INDI no tiene posibilidad para la compra de tierras, por lo que se deben buscar otras alternativas.

Muchas de las familias que permanecen en las plazas provienen de comunidades donde ya no hay lugares o de comunidades desalojadas de sus tierras ancestrales, por lo que no tienen dónde vivir.

Traslado provisorio

En una reciente reunión se acordó reubicar de manera provisoria a las familias en una comunidad de Minga Guazú, hasta tanto se logre un lugar definitivo para asentarlos. Esto gracias a que una comunidad ava guaraní accedió a ceder una franja de su tierra para unas 16 familias. El traslado será ejecutado en estos días con apoyo del INDI y la Codeni.

“No tienen mucha tierra, pero se nota la solidaridad entre las familias humildes. Esto implica un proceso de acompañamiento porque llevarles y dejarles ahí no va a resultar en nada”, expresó Hasler.

Antes del traslado, cada institución que integra la comisión deberá responsabilizarse de un aporte o acción en concreto hasta que se logre que las familias tengan capacitación para contar con un medio de sustento.

“Estamos buscando alternativas como reciclaje, artesanía u otros trabajos porque tierra para cultivar no hay”, añadió Hasler.