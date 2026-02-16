Informe sobre daños en la Catedral San Blas estaría listo en 15 días

El ingeniero Armando Ortiz, superintendente de Ingeniería de la Itaipú Binacional, explicó que el estudio de patología estructural permitirá identificar el tipo y grado de deterioro en la edificación.

En ese sentido, los técnicos se enfocarán en realizar estudios sobre el concreto, la madera y toda la parte estructural y en unos quince días presentaría el informe que permitirá definir los pasos a seguir.

Ortiz aclaró que, si bien aún no se puede emitir un diagnóstico sin el estudio técnico, la experiencia técnica indica que los daños no serían muy graves.

“Es un daño que puede ser recuperado. Queremos dar tranquilidad a la ciudadanía: la catedral será restaurada y quedará en mejores condiciones de las que tenía”, afirmó.

Los resultados del informe serán puestos a consideración del comité de reconstrucción, integrado por representantes la Diócesis de Ciudad del Este, la Municipalidad, la Gobernación, la Universidad Católica y la Itaipú Binacional.

Tras finalizar esta evaluación, se dará inicio a la elaboración del proyecto que permitirá comenzar las obras de restauración.

El incendio

El incendio ocurrió el pasado 9 de febrero y se inició en la parte frontal del techo. Sin embargo, debido a la falta de autoescala en el Cuerpo de Bomberos de Ciudad del Este, el fuego se propagó durante varias horas y afectó prácticamente la totalidad del techo.

Feligreses y obreros de un edificio en construcción permitieron salvar los bancos y las imágenes.