Pésimo estado de escuela de Ciudad del Este a días del inicio de clases

El mal estado de la Escuela Básica N° 6.708 Nuestra Señora de las Mercedes fue reportado a través de Foco, una herramienta de la organización Reacción para informar sobre el estado de las instituciones educativas. La misma está ubicada en la fracción Villarrica, barrio San José de esta capital departamental.

Según el reporte, al retorno de las vacaciones, los docentes constataron la caída de una teja del techo de la sala de clases del preescolar. El desprendimiento se observa en una parte donde la viga fue añadida con soldadura y presenta señales de deterioro.

Empezaron las clases entre escombros, sin kits escolares y con críticas a Hambre Cero

“El peso acumulado estaría generando tensión excesiva en el punto de unión soldado, provocando el cedimiento progresivo de la viga. Esta situación constituye un riesgo estructural, ya que podría producirse el desprendimiento de más tejas o, en el peor de los casos, un colapso parcial del techo, poniendo en peligro la seguridad de los alumnos y los docentes”, señala el reporte.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al recorrer la institución también se constatan otras graves falencias, como piso hundido y agrietado; los vidrios de las ventanas están rotos y las canaletas están podridas y desprendidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La institución alberga a unos cien alumnos desde el jardín hasta el noveno grado. Los docentes no saben de qué año data la construcción de las salas en cuestión, pero afirman que ya tiene varios años.

Docentes temen derrumbe

Luz Ojeda, una de las docentes del nivel inicial, explicó que desde el año pasado detectaron que la viga comenzó a arquearse. Dijo que ya reportaron a las autoridades sobre el estado de la sala, pero hasta ahora no tienen respuesta.

La docente teme por la seguridad de los niños, pero no cuentan con otra sala para albergarlos. “Es la única sala que tenemos para iniciar las clases. Tenemos mucho miedo de que les pase algo a los niños. Si llega a caerse más el techo será muy lamentable, pero existe ese riesgo”, expresó.

Empiezan las clases 1.549.189 estudiantes, en escuelas públicas con eternas precariedades

Igualmente, Ángel Rodríguez, docente de otros grados, resaltó que además deben enfrentar goteras y raudales en días de lluvia. Contó que funcionarios de la municipalidad ya habían hecho mediciones y relevamientos de datos para el arreglo, pero aún no se realizó ningún trabajo.