Imputan a un hombre por tentativa de feminicidio en Villarrica

La agente de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar N° 1, señaló que el hecho investigado habría ocurrido en la madrugada del 28 de enero de 2026, en la ciudad de Villarrica. Según la denuncia, el imputado, pareja de la víctima, habría agredido físicamente a la mujer tras una discusión.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el sospechoso habría proferido insultos y expresiones denigrantes contra la víctima, para luego golpearla en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, habría tomado un cuchillo y la atacó, causándole heridas, entre ellas una lesión punzante en la región del pecho.

La fiscal Arzamendia explicó que la víctima realizó la denuncia en el Departamento de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar en horas de la madrugada, y que el informe policial ingresó al Ministerio Público durante la mañana del mismo día.

Tras prestar declaración testifical, la mujer fue derivada al Departamento Forense del Ministerio Público, donde fue evaluada por el médico forense Alfredo Lichi. El diagnóstico médico constató múltiples lesiones, entre ellas hematomas en diversas partes del cuerpo, heridas cortantes y una herida punzante en la región esternal.

La representante del Ministerio Público señaló que, además del testimonio de la víctima, hay placas fotográficas de las lesiones y se cuenta con la declaración de la madre de la afectada. Asimismo, indicó que la víctima se encuentra actualmente bajo resguardo familiar.

En el marco de la investigación, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la detención del sospechoso, aunque hasta el momento no se confirmó oficialmente su captura.

La fiscal sostuvo que, por la gravedad de las lesiones y el lugar donde fue herida la víctima, el hecho podría encuadrarse no solo como violencia familiar, sino como tentativa de feminicidio.