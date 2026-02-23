Preocupante inseguridad en el Este: seguidilla de robos y hurtos

En la madrugada de este lunes, ladrones rompieron el blíndex de un local comercial denominado Pague Menos, ubicado en la ciudad de San Alberto, de donde se llevaron G. 800.000. Ocurrió en el barrio Catarinense y resultó víctima Celso Kozlonski, brasileño de 51 años de edad.

En la madrugada de ayer, un joven de 21 años fue asaltado y despojado de su motocicleta, una Kenton modelo GTR-150 cc., LTD, color blanco, matrícula N.° 558ABV. Ocurrió en el barrio San Isidro de Ciudad del Este.

Igualmente, el domingo 22 de febrero, en horas de la mañana y a plena luz del día, un presunto ladrón fue sorprendido cuando estaba juntando objetos en el interior de una casa. El dueño de casa, con ayuda de vecinos, logró detener al sospechoso, identificado como Hafyk de Souza Viana, de nacionalidad brasileña, quien fue entregado a la Policía.

También el sábado se reportó un hurto domiciliario en Minga Guazú, y los dos presuntos autores fueron detenidos con los objetos sustraídos. Fueron privados de su libertad Agripino Valdez Valdez (26), con antecedentes por hurto agravado en los años 2024 y 2026, y César Alejandro Machuca Cuellar (34), con antecedente por abuso sexual en niños en el año 2022. Del poder de ambos se recuperaron varios objetos hurtados.

Ese mismo día, tortoleros habrían utilizado un inhibidor de señal para hurtar una billetera con G. 850.000 del interior de una camioneta estacionada. El hurto ocurrió a las 17:00 aproximadamente, sobre la avenida Acosta Ñu de Hernandarias.

En otro violento atraco ocurrido a plena luz del día el sábado último, falsos policías asaltaron a un cambista y se llevaron unos 20.000 dólares. El asalto se registró a las 15:30 aproximadamente, sobre la calle San Jorge del barrio San Vicente de Paúl. Los autores eran tres o cuatro personas desconocidas, con armas de fuego de grueso calibre.

El viernes también se reportaron dos violentos robos: uno en el interior de la farmacia Punto Farma, ubicada sobre la avenida Bicentenario, en el barrio La Blanca de Ciudad del Este, de donde dos asaltantes se llevaron todo el dinero que había en la caja registradora.

El otro atraco ocurrió en el distrito de Itakyry, en perjuicio de una despensa denominada San Jorge, ubicada en el barrio María Auxiliadora. Resultó víctima un adolescente de 14 años de edad, quien fue encañonado y despojado de la suma de un millón de guaraníes, producto de la recaudación del día que se encontraba en la caja.