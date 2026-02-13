Inseguridad: dos casos de asaltos a repartidores en Itapúa durante la tarde de este jueves.

La tarde de este jueves se registraron dos asaltos de similares características: el primero en Alto Verá cerca de las 12:00 y el segundo en Obligado, a las 16:00. Las víctimas fueron repartidores, quienes fueron reducidos a punta de arma de fuego y les sustrajeron dinero en efectivo.

El primer hecho fue denunciado por Tranquilino Fernández Cardozo (51), a quien dos hombres armados que llegaron a pie intimaron con pistolas y le robaron G. 3 millones y un aparato celular. El atraco tuvo lugar en un camino vecinal de la localidad de Jovere, en la compañía Perlita de Alto Verá.

Entretanto, el segundo caso ocurrió en el barrio Tajy del distrito de Obligado, en el que dos personas a bordo de una motocicleta intimaron a punta de arma de fuego a un trabajador de la empresa Ecomax S.R.L., mientras realizaba repartos en un comercio local.

La víctima fue identificada como De Los Santos Ramón Domínguez, a quien sustrajeron la recaudación del día, que ascendería a G. 6.700.000.

Refuerzo de seguridad

Entretanto, la Policía Nacional anuncia refuerzos para el departamento de Itapúa, ante la presunción de que el atraco y explosión de la empresa agroindustrial Algisa, en Coronel Bogado, pueda ser un elemento distractor o una demostración de poder de una banda criminal que tiene relación con atracos bancarios. El hecho mantiene en zozobra a la comunidad, por la utilización de armas de grueso calibre y explosivos para la comisión de este tipo de atracos.

Para este fin de semana se ordenó el traslado de 60 efectivos de Prevención y Seguridad, que se abocarán al refuerzo de grandes eventos a ser desarrollados este fin de semana, provenientes de otros departamentos.

Además, 41 fusileros se suman al equipo de Itapúa para reforzar la cobertura a entes bancarios en todo el departamento, tras el hecho ocurrido el pasado martes.