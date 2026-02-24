Intentó abrir un portón deteriorado y murió al caerle un tirante en la cabeza

La víctima fatal fue identificada como Doroteo Sosa Quiñónez (58).

Según el informe policial, el hecho fue reportado a través de una llamada telefónica al sistema 911. De inmediato, personal de patrulla de la Subcomisaría 2ª acudió al lugar para verificar lo ocurrido.

En el sitio, los intervinientes dialogaron con Derlis David Álvarez Sosa (25), quien manifestó que había trasladado materiales de construcción hasta el inmueble. Indicó que, en un momento dado, Sosa Quiñónez, domiciliado en el lugar, intentó abrirle un portón de madera que se encontraba en estado deteriorado. Al mover la estructura, un tirante se desprendió y cayó sobre su cabeza.

A raíz del fuerte golpe, el hombre murió prácticamente en el acto.

El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno, Julia González, quien se constituyó en el lugar para el levantamiento del cuerpo. Asimismo, fue convocado personal del Departamento de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.