Alto Paraná te espera: conozca las opciones para desconectarte este fin de semana largo

En el décimo departamento, la propuesta combina compras, naturaleza, aventura y relax, posicionando a la región como un polo turístico en constante crecimiento, elegido tanto por paraguayos como por visitantes extranjeros, por su ubicación geográfica en la Triple Frontera.

La capital departamental, Ciudad del Este, es uno de los principales atractivos. Su dinamismo comercial la convierte en un imán para quienes buscan variedad, buenos precios y productos exclusivos. Galerías y centros comerciales reciben a miles de visitantes en busca de tecnología de última generación, juguetes, perfumes, bebidas y prendas de vestir.

A la par, el crecimiento del sector hotelero, gastronómico y del entretenimiento amplía la experiencia: restaurantes de diversos estilos, bares temáticos y espacios nocturnos ofrecen alternativas para disfrutar también de la vida nocturna esteña.

Naturaleza que sorprende

Para quienes prefieren desconectarse del ritmo urbano, Alto Paraná cuenta con espacios naturales imponentes, a pocos minutos del Puente de la Amistad.

En Presidente Franco, las Cataratas del Monday se presentan como una parada obligatoria. Sus potentes caídas de agua crean un espectáculo ideal para fotografías y actividades como senderismo, rapel y tirolesa. Dos parques habilitados permiten apreciar el paisaje desde diferentes perspectivas, con servicios gastronómicos y áreas de descanso.

Otro ícono es la Central Hidroeléctrica de Itaipú, ubicada en Hernandarias. Esta monumental obra de ingeniería impresiona por su magnitud y ofrece visitas guiadas a los visitantes.

A unos 70 kilómetros de Ciudad del Este, los Saltos del Ñacunday, dentro del Parque Nacional Ñacunday, constituyen una joya natural. Aunque el acceso incluye tramos de camino de tierra, la vista de sus cascadas de aproximadamente 40 metros convierte la travesía en una experiencia inolvidable.

En tanto que en el distrito de Los Cedrales, el Salto Campos de María, también conocido como Salto Península, es perfecto para quienes buscan tranquilidad entre vegetación.

Sol, playa y recreación

Las altas temperaturas también invitan a disfrutar de las playas urbanas. La Costanera Ñande Renda, en Ciudad del Este, y la Costanera de Hernandarias ofrecen acceso gratuito y espacios recreativos para toda la familia.

Asimismo, las playas a orillas del Lago Yguazú, en los distritos de Juan E. O’Leary, Juan León Mallorquín y Yguazú, destacan por sus paisajes abiertos y ambientes ideales para el descanso familiar.

Con una oferta que equilibra ciudad, naturaleza y recreación, Alto Paraná se presenta como una alternativa completa para aprovechar el fin de semana largo y redescubrir los encantos del Este del país.

Ventajas de la Triple Frontera

Además, quienes visitan Ciudad del Este tienen la posibilidad de cruzar fácilmente la frontera hacia Foz de Iguazú (Brasil) o Puerto Iguazú (Argentina), para ampliar la experiencia turística.

El lado brasileño cuenta atractivos de renombre internacional como las imponentes Cataratas del Iguazú, que comparte con Argentina,además del Parque das Aves, que permite un contacto cercano con especies exóticas y el moderno acuario AquaFoz, que ofrece una experiencia interactiva ideal para toda la familia, entre otros atractivos.