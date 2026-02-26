Digemabel reinspeccionó sede de Sudameris atacada en Naranjal

Los militares de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) ingresaron esta tarde a la sede en busca de nuevos indicios relacionados con el uso de explosivos. Sin embargo, según informó la fiscala, María del Carmen Meza, durante la reinspección “solo encontramos una vainilla”.

La fiscala Meza explicó que el objetivo fue verificar nuevamente la posible presencia de restos de explosivos. Explicó que en la primera intervención encontraron el trayecto del cordón detonante, por lo que la acompañó la fiscal para indicar esos sectores. No obstante, el nuevo procedimiento no arrojó mayores evidencias.

Vehículo abandonado sin evidencias relevantes

En cuanto al automóvil abandonado por los presuntos delincuentes a unos 7 kilómetros del lugar del hecho, la representante del Ministerio Público indicó que ya fue inspeccionado por peritos del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, pero no hallaron elementos relevantes para la investigación.

Se trata de un automóvil Toyota Auris, chapa AAGB 452, cuya matrícula se encuentra en proceso de inscripción y con el número de chasis borrado, lo que dificulta su trazabilidad.

Monto robado, aún sin informe oficial

Sobre la suma sustraída, la fiscal señaló que todavía se aguarda el informe oficial de la entidad bancaria. No obstante, de manera preliminar, se estima que en la bóveda habría alrededor de G. 1.000 millones, pero cuentan con el sistema de entintado, lo que habría inutilizado gran parte del dinero.

FTC-Sur descarta militarización

Por su parte, el coronel David Bareiro, comandante de la FTC-Sur, señaló que la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta en la zona responde a tareas de apoyo a la Policía Nacional.

“La investigación corresponde a la Policía Nacional. Nosotros venimos a apoyar y a trazar un plan de trabajo preventivo para evitar que otros grupos intenten perpetrar acciones similares”, manifestó.

Bareiro aclaró que no se trata de una militarización de la zona, sino de un refuerzo para elevar la sensación de seguridad. Indicó además que la base de la FTC-Sur se encuentra en Encarnación.

En esta ocasión, dos equipos de 15 efectivos llegaron a Naranjal, aunque la unidad cuenta con aproximadamente 100 integrantes.

Violento asalto con explosivos

El asalto ocurrió alrededor de la 01:20 de este jueves, cuando un grupo estimado de 15 criminales, fuertemente armados con armas largas que se movilizaban en cuatro vehículos, atacó la sede bancaria situada a una cuadra y media de la comisaría local.

Los delincuentes detonaron potentes explosivos, causando severos daños que les permitieron abrir la bóveda del establecimiento bancario. Agentes policiales que patrullaban la zona acudieron tras escuchar las explosiones, pero fueron repelidos a tiros, lo que derivó en un intercambio de disparos. Posteriormente, los atacantes huyeron en dirección sur.