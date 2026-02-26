Hallan otro vehículo que habría sido utilizado en un asalto con explosivos en Naranjal

El rodado fue encontrado a unos 3.500 metros de la sucursal bancaria atacada esta madrugada por un grupo comando. El suboficial principal José Ledesma, subjefe de la Comisaría 19.ª, confirmó que se trata del segundo vehículo vinculado al hecho y que fue localizado totalmente incinerado.

Agentes del Departamento de Criminalística y del Departamento de Control de Automotores se encuentran inspeccionando la camioneta para intentar obtener evidencias que permitan avanzar en la investigación.

El primer vehículo fue encontrado abandonado a las 8:30 aproximadamente, a unos 7 kilómetros del lugar del ataque. Sin embargo, en ese rodado no se hallaron evidencias relevantes, según los intervinientes.

El automóvil incinerado es un Toyota Auris, con chapa AAGB 452. De acuerdo con los datos preliminares, la matrícula se encuentra en proceso de inscripción y el número de chasis fue borrado, lo que dificulta su identificación y trazabilidad.