Así un tanque de agua de 3.000 litros cayó sobre un móvil de rescate de bomberos

El hecho ocurrió anoche, a las 22:59, cuando la estructura que sostenía el tanque de agua del cuartel cedió, provocando la caída del reservorio sobre el techo que servía de garaje y el móvil de emergencia. La ambulancia quedó prácticamente inservible y sería difícil su reparación.

El presidente del cuerpo bomberil, José Velázquez, explicó que los chapistas realizaron esta mañana una evaluación técnica para determinar el alcance de los daños del vehículo, ya que a simple vista habría afectado el chasis y gran parte de la chapería.

La ambulancia afectada era la unidad más nueva del cuartel, adquirida por G. 135 millones hace aproximadamente un año y medio por la Municipalidad local.

Según Velázquez, el móvil cumplía un papel fundamental en la atención de emergencias, con tres a cuatro salidas diarias. Con la pérdida de esta unidad, solo queda una ambulancia para cubrir las dos bases de la ciudad.

“Ambas ambulancias juntas realizaban entre seis y ocho salidas diarias. Ahora todas esas emergencias quedarán a cargo de una sola unidad”, lamentó.

La caída del taque con agua también dañó el techo y la pared lateral del cuartel que deberá ser demolida y reconstruida.

El presidente de los bomberos explicó que inició las gestiones para conseguir apoyo que permitan reponer la ambulancia y reparar las instalaciones, que actualmente no disponen de fondos.

El jefe bomberil también relató que 10 minutos después del incidente recibieron un llamado de emergencia por un paro cardiorrespiratorio de un hombre de 60 años en el barrio San Rafael. Los voluntarios acudieron con una autobomba y solicitaron apoyo de otra base con ambulancia, pero la víctima finalmente falleció.