Secuestro de Almir: bloquean cuentas de su familia para evitar pago de rescate

El jefe Antisecuestro de la Policía, comisario Juan Pereira, confirmó que la Fiscalía ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de la familia de Almir de Brum, secuestrado el sábado pasado, para evitar cualquier transferencia o intento de negociación.

“Ya se encuentra bloqueada la cuenta, esto fue confirmado por la unidad fiscal”, declaró.

El comisario explicó que, con el bloqueo, la familia De Brum solo puede utilizar su patrimonio de forma limitada para gastos cotidianos, sin acceso a grandes montos ni al total de sus fondos.

“Hay una ley vigente que establece que, en caso de secuestros, los familiares no pueden acceder a ninguna petición de los grupos criminales. Hasta este momento, no existe requerimiento por parte del grupo criminal en cuanto a algún monto. La determinación se tomó desde el momento que se inició la investigación”, agregó.

Investigación y grupo criminal responsable

Según Pereira, la investigación se centra en identificar al grupo criminal que tomó al productor, aunque el autodenominado EPP se adjudicó el secuestro mediante panfletos dejados en el lugar.

El comisario indicó que ya hubo casos en los que grupos criminales se hicieron pasar por el EPP, por lo que se analiza cuidadosamente la información.

Desde el secuestro del sábado, los criminales no se comunicaron con los familiares para dar instrucciones ni solicitar un rescate, según Pereira.

Además, señaló que, por experiencia, la comunicación entre captores y familiares suele ocurrir entre 48 y 72 horas después del rapto.