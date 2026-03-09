Autoridades municipales lamentan falta de información sobre tercera fase del Puente de la Integración

El presidente de la Junta Municipal, Luis Fernando Vargas, comentó que hasta este lunes no recibieron ninguna comunicación oficial sobre la reunión de la comisión mixta prevista para este jueves para evaluar las fases actualmente en funcionamiento y definir la habilitación de la siguiente etapa.

“Estamos aguardando la comunicación oficial. En teoría, a fines de marzo se tiene que habilitar la tercera fase, pero hasta el momento no tenemos ninguna información”, manifestó.

Vargas sostuvo que una mejor comunicación podría mejorar la coordinación de los trabajos a fin de prever posibles dificultades en la circulación y tomar medidas antes de la habilitación de nuevas etapas.

“Muchas veces tenemos que ir en busca de la información. Cuando hay problemas, la gente viene a la Junta Municipal o a la Intendencia, por eso es importante que nos avisen con anticipación para poder prepararnos”, sostuvo.

Piden que se habilite el paso a los turistas

Según explicó Vargas, la tercera fase contemplaría la ampliación del tránsito habilitado en el puente, con la inclusión del paso de camiones cargados y de los turistas.

“Lo que nosotros queremos es que se habilite el turismo. Que el franqueño pueda cruzar al lado brasileño y que los brasileños también puedan venir, para empezar a explotar el potencial turístico de la ciudad y de todo Alto Paraná”, indicó.

En ese sentido, enfatizó que el ingreso de turista permitiría dinamizar la economía y el movimiento turístico de la zona.

Fases actuales

El Puente de la Integración, que conecta Presidente Franco con Foz de Yguazú (Brasil), avanza de forma gradual en su habilitación.

Desde el 29 de enero pasado están vigencia la segunda fase, que permite el cruce de buses de turismo entre las 19:00 y las 07:00, pero solo los buses con listas cerradas de larga distancia que no se quedan en Alto Paraná.

Anteriormente, en la primera fase, se autorizó el paso de camiones de gran porte vacíos, en horario nocturno de 22:00 a 05:00.