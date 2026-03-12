Postergan reunión de evaluación para avanzar en la fase de habilitación del Puente de la Integración

El Puente de la Integración entre Presidente Franco (PY) y Foz de Yguazú (BR) sigue sin funcionar plenamente. Los integrantes de la comisión mixta que determina el avance de las fases de la habilitación debían reunirse hoy, pero la reunión fue postergada para la próxima semana, en horario y fecha a confirmar.

Actualmente, la pasarela internacional está parcialmente habilitada, ya que solo permite el paso de camiones vacíos y buses de turismo de larga distancia, únicamente en horario nocturno. En la tercera fase se prevé el paso de vehículos livianos particulares, como automóviles y motos, pero esto aún se hace esperar.

Autoridades municipales lamentan falta de información sobre tercera fase del Puente de la Integración

Los pobladores de Presidente Franco habían solicitado que primero se permita el paso de vehículos pequeños, ya que las calles y avenidas no están preparadas para los vehículos de gran porte debido a que las obras complementarias aún no están listas. Sin embargo, por determinación de la comisión mixta, la habilitación fue a la inversa, es decir, primero camiones de gran porte y luego los de menor porte.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Persisten quejas por falta de adecuaciones en la ciudad

Iván Leguizamón, miembro del Consejo de Desarrollo de Presidente Franco (Codefran), explicó que, si bien esperan con ansias el paso de vehículos livianos, las calles y avenidas siguen sin ser adecuadas. Lamentó que incluso se incumplan los acuerdos de horario para la circulación de camiones pesados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Se viola la ley de préstamo porque los camiones no tienen que pasar por la ciudad y están pasando. Se viola el horario que se estipuló por la comisión mixta, los camiones están pasando por la ciudad de día. Se violan muchas disposiciones, pero no podemos hacer nada”, lamentó.

Los integrantes de Codefran y otras organizaciones se movilizaron en reiteradas ocasiones para exigir mejores condiciones de calles y avenidas que dan acceso al Puente de la Integración, debido a que, por falta de espacio, los camiones causaron destrozos en las cables y postes al cruzar por zonas residenciales y comerciales.

Codefran convoca a manifestación para exigir el cierre del Puente de la Integración por falta de infraestructura

Igualmente, Leguizamón relató que, en la nueva fase de habilitación, se volverán a lidiar con problemas que irán apareciendo y que se irán solucionando sobre la marcha, refiriéndose a la falta de planificación.

“Ese es el sistema de trabajo, solucionan sobre la marcha en vez de hacer una buena planificación. Lastimosamente nuestra ciudad no está preparada, la municipalidad no hizo las adecuaciones, no vemos ningún semáforo nuevo, carteles ni indicadores nuevos, como para que los vehículos livianos puedan seguir esa ruta”, añadió.

Recordó además que, luego de varios reclamos, pusieron algunos carteles para los camiones, pero afirmó que no es suficiente si se pretende avanzar de fase. “Nos encontramos de nuevo con el mismo problema de que no se prepara la ciudad para la habilitación de la fase tres”, expresó.