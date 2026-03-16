Hijo de candidata colorada cae con marihuana, pero es liberado al alegar ser adicto

Dos jóvenes fueron pillados con una porción de marihuana en un control policial. Uno de ellos es Luis Fernando Da Costa Fernández (20), quien resultó ser hijo de una pre-candidata colorada a la Intendencia de Santa Fe del Paraná, Noelia Fernández (Honor Colorado). El segundo detenido es primo del citado, Atilio Jesús Fernández Montiel (25).
Los dos jóvenes estaban en un automóvil de la marca Toyota, Auris, año 2006, color negro, y matrícula AAXM 839, de cuyo interior se incautaron 14 gramos con 87 miligramos de marihuana picada y un triturador de marihuana.
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Al hallarse la sustancia prohibida, los agentes policiales de la Comisaría 5ª de Hernandarias informaron del procedimiento al fiscal antidrigas Manuel Rojas, quien dispuso la realización de la prueba mediante el sistema Narcotest, cuyo resultado arrojó positivo a marihuana.
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Los dos detenidos fueron liberados
En un principio los dos sospechosos quedaron detenidos, pero ambos alegaron que eran adictos y se sometieron a un análisis clínico. Como los dos arrojaron resultado positivo, fueron liberados.
Para otorgar libertad a los jóvenes, se distribuyó la porción de marihuana en dos, ya que la ley solo permite 10 gramos por persona, para el consumo. Es decir, se hicieron “acomodaciones” para que el hijo de la candidata y su primo salgan liberados de un proceso penal por posesión ilegal de sustancias estupefacientes.