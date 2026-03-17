Operativo contra la trata de personas: imputan a tres sospechosos por intento de envío de paraguayos a Brasil

Tras varios días de trabajo de vigilancia, la Policía del Departamento contra la Trata de Personas logró interceptar el bus cuando estaba a punto de cruzar hacia el lado brasileño, ayer. Tras reunir los elementos de sospecha, la fiscala Vivian Coronel imputó a tres sospechosos.

Los procesados son: Bernardo Cardozo (28), Arnaldo Ramón González Villalba (25) y Sixto Villalba Caballero (37). El primero es brasileño y los dos últimos, paraguayos. Todos soportan proceso penal por trata de personas y se encuentran detenidos en sede policial, con pedido de prisión preventiva.

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Según la investigación, los imputados habrían captado a varios ciudadanos paraguayos mayores de edad mediante la creación de grupos en la aplicación WhatsApp, con el supuesto objetivo de trasladarlos a Brasil para recolectar manzanas, prometiéndoles pagos en reales brasileños. Sin embargo, el fin real habría sido someterlos a un régimen de servidumbre y trabajo o servicio forzado.

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Víctimas son de varios departamentos del país

El 12 de marzo de 2026, los ahora encausados habrían alojado a aproximadamente 25 personas en un inmueble de alquiler en la ciudad de Dr. Eulogio Estigarribia (Caaguazú), donde permanecieron hasta el 15 de marzo, fecha en que fueron trasladadas en ómnibus a la ciudad de Ypejhú (Canindeyú), incorporando a más personas durante el trayecto. Otros afectados llegaron por sus propios medios y se quedaron en otro sitio durante la noche.

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Asimismo, se pudo confirmar que en los primeros días de marzo, los hoy procesados habrían captado a más personas, incluidas provenientes de comunidades indígenas del departamento de Caaguazú, integrándolas al mismo esquema de traslado hacia Brasil bajo idénticas condiciones.

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El 16 de marzo de 2026, en horas de la madrugada, los sindicados habrían hecho abordar nuevamente a las víctimas en un ómnibus con chapa Nº LC12C89, con destino a Brasil. Alrededor de las 04:50 de esa misma fecha, en la ciudad de Ypejhú, el vehículo fue interceptado por efectivos del Departamento contra la Trata de Personas de la Policía Nacional, cuando intentaba cruzar al territorio brasileño.

Durante el procedimiento se logró la aprehensión de los sospechosos y el rescate de 48 personas, todas de sexo masculino.

La Fiscalía realizó diligencias investigativas, incluyendo la toma de declaraciones de las víctimas y la recepción de evidencias, consistentes en aparatos celulares. Finalmente, la representación fiscal formuló la imputación y requirió la prisión preventiva.