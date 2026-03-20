Inescrupulosos lucran con pacientes que buscan turno en el Hospital Regional de Ciudad del Este

El esquema para vender los lugares o turnos en la fila de admisión del Hospital Regional de Ciudad del Este fue detectado hace unos meses. En las últimas semanas la situación empeoró, porque de dos a tres personas que recurrían a esta práctica, pasaron a ser cinco haciendo lo mismo.
Estas personas contactaban con quienes necesitaban consultas con especialistas y les ofrecían “el servicio”. Sin embargo, esto afecta a otros usuarios que, pese a formar durante largas horas de fila, ya no accedían a los turnos.
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Algunos pacientes lograron captar en video a uno de los vendedores de turnos y esto sirvió para que desde la Décima Región Sanitaria hicieran una denuncia formal.
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El director regional, Federico Schorodel, explicó que estas personas cobran por el turno en la fila en sí y no por el turno en consultorio. “Esa persona formaba fila y, cuando llegaba el paciente, le vendía ese lugar”, expresó.
Igualmente, afirmó que también iniciaron una investigación interna para determinar si algún personal del Ministerio de Salud Pública está involucrado en el esquema.
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La práctica de vender turnos también fue detectada en otros centros asistenciales de mucha concurrencia, como el IPS Regional.
Falta de seguridad
La queja por la presencia de aprovechadores en el Hospital Regional no solo genera quejas y preocupación en los usuarios, sino también en el personal. Recordaron que no cuentan con guardia de seguridad ni presencia policial permanente.
En varias ocasiones se registraron asaltos en pleno pasillo del hospital, además de hurtos de vehículos en las inmediaciones. Igualmente, médicos y enfermeros de urgencias son constantemente agredidos por familiares de pacientes que llegan ebrios, principalmente los fines de semana.