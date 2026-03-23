Propondrán habilitar el paso de residentes fronterizos los fines de semana en el Puente de la Integración

La iniciativa plantea habilitar, de manera temporal, la circulación de vehículos livianos pertenecientes a residentes de ciudades fronterizas. El esquema sería aplicado como plan piloto durante 60 días, permitiendo el paso los fines de semana (viernes, sábado y domingo).

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El concejal Luis Fernando Vargas, presidente de la Junta Municipal de Presidente Franco, explicó que la propuesta busca ampliar gradualmente el uso del paso internacional. “La idea es que el puente también pueda ser utilizado por los ciudadanos de la zona fronteriza, bajo un sistema controlado, y no exclusivamente por camiones vacíos y buses de turismo”, señaló.

Actualmente, las autoridades brasileñas proponen extender el horario de circulación para camiones vacíos, mientras que la postura de las autoridades municipales apunta a avanzar hacia la apertura de vehículos livianos en esta nueva etapa.

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Vargas adelantó que esta semana prevén reunirse con representantes de la delegación paraguaya ante la comisión mixta, a fin de ajustar los detalles técnicos de la propuesta.

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El planteamiento será presentado en la próxima reunión bilateral con autoridades brasileñas, prevista en aproximadamente dos semanas, donde se definirá el futuro de la tercera fase de habilitación.

Postura de los camioneros

La semana pasada, representantes del sector del transporte de carga, advirtieron que podrían iniciar medidas de fuerza si se habilita el paso de vehículos particulares sin que concluyan las obras complementarias del puente.

Según manifestaron, permitir el tránsito de automóviles en las actuales condiciones podría agravar la situación de los transportistas, quienes —según denuncian— ya enfrentan largas esperas sin acceso a servicios básicos.

Habilitación gradual

El Puente de la Integración, que une Presidente Franco con Foz de Yguazú (Brasil), avanza en un proceso de apertura progresiva.

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Desde el pasado 29 de enero rige la segunda fase, que autoriza el cruce de buses de turismo entre las 19:00 y las 7:00, exclusivamente para servicios de larga distancia con listas cerradas, sin paradas en Alto Paraná.

En la primera etapa, se había permitido el paso de camiones de gran porte vacíos, en horario nocturno, de 22:00 a 5:00.