Puente de la Integración: camioneros amenazan con movilización si se habilita el tránsito a vehículos particulares

El sindicato de transporte de cargas de Foz de Yguazú (Brasil) expresó su rechazo a la posible apertura del puente a vehículos livianos.

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Los transportistas aseguran que el puente fue diseñado exclusivamente para el transporte de carga, con el objetivo de descongestionar el Puente de la Amistad y mejorar la logística regional. Señalan que permitir el tránsito de vehículos particulares sin las condiciones adecuadas podría agravar la situación de quienes actualmente esperan días enteros sin servicios básicos.

Asimismo, advierten que numerosos conductores permanecen en la vía o en espacios improvisados, soportando altas temperaturas tanto en el lado de Foz de Yguazú como en Presidente Franco.

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Frente a este escenario, los gremios proponen que el Puente de la Integración funcione exclusivamente para transporte de carga entre las 7:00 y las 19:00, hasta que se concluya la construcción del puente sobre el río Monday, a finales de este año, lo que permitirá la habilitación del Corredor Metropolitano del Este. Además, amenazan que la habilitación a vehículos livianos podría derivar en una manifestación indefinida del sector.

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Finalmente, la Receita Federal aclaró que la eventual apertura del puente al tránsito general está siendo analizada por la Comisión Mixta Brasil–Paraguay, dependiente de las cancillerías de ambos países.