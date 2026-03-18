Combustibles: camioneros pedirán que Petropar reactive tarjeta de descuento para el sector

Juan Villalba, dirigente de la Federación de Camioneros del Paraguay, indicó que el sector está atento a las variaciones en el precio de los combustibles, aplicados ya en los emblemas privados frente a un escenario internacional marcado por la incertidumbre del conflicto en Medio Oriente.

“Somos los primeros en ser afectados porque como ustedes saben, en gran parte los camioneros movemos la economía del país a nivel nacional y por qué no decirlo, a nivel internacional”, señaló.

Villalba remarcó que el efecto del reajuste del precios de gasoil no lo sienten solo los trabajadores del transporte sino toda la ciudadanía y por ello vienen manteniendo conversaciones con el actual presidente de Petropar, William Wilka, cuyo nombramiento es bien visto por el gremio teniendo en cuenta sus años de trayectoria en la institución.

Señaló que Wilka les manifestó que harían todo lo posible por mantener los precios “hasta donde se pueda”, pero que eventualmente se tendría que realizar el reajuste, algo que desde el Gobierno ya vienen anticipando desde esta semana.

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En medio de este contexto los camioneros comienzan a organizarse buscando alternativas para no sufrir de lleno el impacto de la inminente suba. Una de las opciones que plantean es la reactivación de la tarjeta de descuentos, una medida que fue aplicada años atrás en el contexto de la pandemia de covid. Según lo señalado por Villalba, el presidente de Petropar les manifestó que el planteamiento es viable.

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El dirigente camionero anunció que los distintos gremios de choferes se reunirán en asamblea el domingo 22 de marzo en la ciudad de Ypacaraí con el fin de estudiar esta idea y realizar el pedido formal.

Finalmente, Villalba criticó a los emblemas privados que, según dijo, contaban con un buen stock de combustibles antes del estallido de los bombardeos en Irán, pero de igual modo decidieron subir sus precios inmediatamente después de desatado el conflicto que hoy mantiene paralizada una ruta crucial por la que transita gran parte de los hidrocarburos mundiales.

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¿De qué se trataba la Tarjeta “Oikoite”?

En 2022 en medio de una crisis con el sector de los camioneros, Petropar ofreció un descuento para todos conductores que se dediquen al transporte de carga o sean del gremio de las plataformas mediante una tarjeta prepaga, la cual se denominaba “Oikoite”, por medio de la cual se aplicaba una rebaja de G. 400 por cada litro de combustible.