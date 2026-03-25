Hortigranjeros de Alto Paraná mantendrán precios y ampliarán horario por Semana Santa

Unos 200 productores del décimo departamento, que exponen semanalmente sus productos en la feria de Ciudad del Este, se preparan con gran cantidad de mercaderías a buen precio para la Semana Santa. Debido al feriado, la próxima semana la atención será de lunes a miércoles, desde las 5:00 hasta las 22:00.

Por esta semana, la atención en la feria sigue en su horario normal, es decir, desde hoy hasta el viernes al mediodía. Los productores ya están abastecidos con todos los insumos para la chipa y la última cena para quienes quieran adelantar sus compras.

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El tesorero de la Asociación de Hortigranjeros de Alto Paraná, Valoi Acosta, explicó que los productos no van a subir de precio. “Nuestros consumidores nos acompañaron todo el año y, como retribución para ellos, no vamos a subir el precio. Nosotros tenemos un acuerdo firmado de vender nuestros productos mil o dos mil guaraníes menos que el precio del mercado”, relató.

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El precio de los productos es unificado en la feria, es decir, todos los productores mantienen un estándar del valor acordado.

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Estos son los precios de ingredientes para la chipa

El queso está a G. 38.000 el kilo, la grasa de cerdo a G. 25.000 el kilo, el almidón a G. 10.000 y G. 12.000 el kilo, el huevo casero a G. 25.000 la docena y la harina de maíz a G. 10.000 el kilo.

La Asociación de Hortigranjeros del Alto Paraná tiene un total de 1.360 socios organizados en comités de productores de todo el departamento. Estos comercializan sus productos en la feria de esta capital departamental de miércoles a viernes.