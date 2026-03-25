Joven es condenado a 20 años de prisión por matar a puñaladas a su pareja

La fiscal Beatriz Adorno, titular de la Unidad Penal Nº 2 de Hernandarias, representó al Ministerio Público durante el juicio oral y presentó pruebas que demostraron la responsabilidad del acusado en el feminicidio.

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El crimen ocurrió el 19 de enero de 2023, en una vivienda del barrio Santo Domingo, en Hernandarias. Según la investigación, Fabio Javier Figueredo Sosa atacó con un cuchillo a su concubina, Angélica Lima Frutos, tras una discusión que rápidamente subió de tono.

Mientras la víctima intentaba escapar, el agresor la sujetó del cabello y le causó heridas graves en el cuello y en la zona clavicular.

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Fue auxiliada, pero no resistió

La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Distrital de Hernandarias, donde los médicos de guardia confirmaron su fallecimiento a causa de una hemorragia. Figueredo Sosa huyó del lugar, pero posteriormente fue detenido por agentes de la Comisaría 5ª.

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El proceso judicial reveló un patrón constante de violencia durante la relación. La víctima sufría privación de libertad, el agresor le quitaba el teléfono celular para aislarla y le negaba alimentos, además de agredirla física y psicológicamente.

Durante el juicio, testigos confirmaron que el acusado ejercía presión y amenazas que impedían a la mujer abandonar el domicilio.

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El tribunal valoró todas las evidencias presentadas, documentales, periciales y testimoniales, y determinó que el joven actuó con intención deliberada, aprovechando la vulnerabilidad de su pareja para consumar el ataque. En consecuencia, se le condenó a 20 años de privación de libertad.