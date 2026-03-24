Hernandarias: cayó preso tras escribirle a su expareja

De acuerdo con los datos, agentes de la Comisaría 5ª de Hernandarias recibieron anoche información sobre la posible presencia de Darío Rubén Allende Bogado (42), quien cuenta con orden de captura por robo agravado y antecedentes por hurto agravado, reducción y exposición al peligro en el tránsito terrestre, en el barrio Las Mercedes.

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Los patrulleros se constituyeron en el lugar y, al constatar que registra orden de captura por un caso de robo agravado, lo detuvieron.

Su expareja, quien se encontraba en el lugar, contó a los intervinientes que el ahora detenido supuestamente le confesó a través de WhatsApp su presunta participación en el asalto a la empresa Xtreme, aunque aseguró que no habría sido quien efectuó el disparo que causó la muerte del guardia de seguridad, identificado como Sebastián Alfonso Amaro (47).

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¿Autor o fanfarrón?

Tras la información proporcionada por su expareja, agentes de la Comisaría 5ª allanaron al mediodía de este martes una vivienda ubicada en el kilómetro 7 del barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este, en busca de evidencias relacionadas con el hecho. Durante el procedimiento, se incautaron prendas de vestir que serán sometidas a análisis.

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En la vivienda, además, fue encontrada una persona de avanzada edad en condiciones de extrema vulnerabilidad, sin agua ni comida.

¿Qué dicen los investigadores?

El comisario Javier Flores, director de Investigaciones de Hechos Punibles, señaló esta mañana que las declaraciones de Allende Bogado están bajo análisis, ya que primero deben contar con elementos fácticos para vincularlo al caso.

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En cuanto a la detención de Leonardo López Gaona (34), durante uno de los cinco allanamientos ejecutados en la madrugada de este martes por agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, Flores manifestó que tienen elementos que lo vincularían directamente con el crimen. Situación similar se atribuye a Juan Carlos Gaona García, quien no fue localizado, pero presuntamente habría utilizado un furgón registrado a nombre de su esposa para el traslado de las mercaderías.

El asalto

El violento asalto ocurrió en la mañana de ayer en el local de la importadora Xtreme SRL, en el barrio Obrero de Ciudad del Este. Según los datos, tres hombres armados irrumpieron en el depósito y dispararon sin mediar palabras contra el guardia de seguridad.

La víctima recibió un disparo en el tórax y fue trasladada de urgencia al Hospital del Área 2 de la Fundación Tesãi, donde fue sometida a una intervención quirúrgica, pero falleció horas después.

De acuerdo con la investigación, los autores del hecho se habrían llevado medicamentos para adelgazar por un valor aproximado de G. 120 millones.