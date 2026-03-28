“Kurusu Rape”, un conmovedor adelanto de la Semana Santa en Ciudad del Este

La obra Kurusu Rape se presentó anoche, al aire libre en el anfiteatro del parque lineal, donde monteron un escenario con luces y equipos de audio que se podía apreciar en gran parte del parque.

Un largo camino de candelas dio la bienvenida al público y, desde tempranas horas, varias familias ocuparon los espacios para disfrutar del espectáculo.

En el ingreso, cada persona recibió vales de la tradicional chipa y cocido para disfrutar durante la presentación, con lo que el evento se convirtió en una experiencia que integró cultura y fe.

Autoridades locales, incluyendo al obispo local, Monseñor Pedro Collar, estuvieron presentes en la presentación.

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La obra “Kurusu Rape” está basada en el libro Vía Crucis, del padre Alberto Luna.

La interpretación estuvo a cargo del Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción (BCCM), dependiente de la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción; la orquesta “Ensamble Paraqvaria”, bajo la dirección del maestro Ian Szarán; y estacioneros de la ciudad de Areguá.

La narración estuvo a cargo de Clotilde Cabral y del propio autor.

La música original, creada por el maestro Luis Szarán, se inspira en cantos de la religiosidad popular del Paraguay.

Incluye una compilación de piezas de la música misional jesuítica de los siglos XVII y XVIII, así como registros realizados por José Antonio Gómez Perasso, además de obras del barroco, cantos de estacioneros y otras expresiones populares.

La coreografía, a cargo del maestro Miguel Bonnin, evoca la esperanza, el sacrificio y la espiritualidad propios de la devoción cristiana.

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La organización estuvo a cargo de la Dirección de Turismo de la Itaipú, con el objetivo de promover propuestas que integren turismo y cultura, ampliando la oferta del complejo turístico de la entidad y brindando nuevas opciones de recreación y disfrute al público.