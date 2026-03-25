Puentazo por Semana Santa en Senado

Tras un “arduo” debate la mayoría en la Cámara de Senadores aprobó adelantar la sesión ordinaria del miércoles de la próxima semana para el lunes y de esa manera tener “libre para irse a sus valles” desde el Martes Santo.

El senador Javier Zacarías Irun (ANR-HC) pidió que la sesión sea este jueves, y así contar con más de diez días sin venir desde Alto Paraná al parlamento. Esta moción fue sumamente cuestionada por varios legisladores opositores, por lo que de manera irónica dijo, “bueno vamos a sesionar el Viernes Santo”.

Lea más: Diputados: reculan con “mega puentazo” pero “limpiarán” a Baruja antes de Semana Santa

“Seguro vos querés diez días para ir de vacaciones a tu apartamento en Camboriu”, le dijo la senadora liberal Celeste Amarilla al cartista.

La parlamentaria se mostró contraria en adelantar la sesión y pidió trabajar al igual “que cualquier otro trabajador en el país”, que trabajará el Miércoles Santo por que aún no es feriado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó además que muchos trabajadores que ganan menos del sueldo mínimo deben incluso trabajar un Viernes Santo, e instó a sus colega a dejar de incluir groseros beneficios legislativos que solo generan molestias a la ciudadanía.

Lea más: Chaqueñito no renunció, solo pidió permiso

Por su lado, la senadora cartista Lizarella Valiente mocionó que la sesión se haga el lunes de la semana próxima, pues el martes existen audiencias públicas definidas.

Luego del debate y hasta un fuerte cruce de palabra entre los legisladores, la moción de la senadora Valiente fue la ganadora, por lo cual los parlamentarios sesionarán de manera extra el próximo Lunes Santo, primero de abril a las 09:00.

A favor del puentazo

Los legisladores que votaron a favor del puentazo fueron: los colorados; Alfonso Noria, Blanca Ovelar, Guadalupe Aveiro, Antonio Barrios, Juan Afara, Mario Varela, Patrick Kemper, Zeneida Delgado.

También Derlis Maidana, Natalicio Chase, Ramón Retamozo, Basilio “Bachi” Núñez, Lizarella Valiente, Orlando Penner, Silvio “Beto” Ovelar y los liberales; Edgar López, José Ledesma, Hermelinda Ortega y Líder Amarilla.

Mientras que votaron en contra los legisladores Celeste Amarilla (PLRA), Eduardo Nakayama(Liberal), Ignacio Iramaín(Independiente), Rubén Velázquez (YoCreo), Yolanda Paredes (CN), Colyn Soroka (ANR), Esperanza Martínez (FG), Javier Zacarias (ANR), Sergio Rojas (PLRA), Dionisio Amarilla (liberocartista), Ever Villalba (PLRA), Noelia Cabrera(liberocartista) y Walter Kobylanski (CN).

Al momento de votar por el puentazo estaban ausentes; Salyn Buzarquis (PLRA); Pedro Díaz Verón (ANR- HC); Rafael Filizzola (PDP); Carlos Núñez (ANR); Derlis Osorio (ANR); José Oviedo (Yo Creo); Luis Pettengil (ANR); David Rivas (ANR- HC); Oscar Salomón (ANR, HC); Arnaldo Samaniego (ANR); Lilian Samaniego (ANR) y Javier “Chaqueñito” Vera (cartista). En tanto que se abstuvo de votar Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR-HC)