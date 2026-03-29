Tres heridos en torneo infantil organizado por Itaipú

El torneo de fútbol infantil “Esperanzas de Alto Paraná”, organizado y patrocinado por Itaipu Binacional, en las instalaciones del Club Minga Guazú, casi terminó en tragedia ayer, a causa de un globo a gas. Una mujer y dos niños quedaron heridos.

Desde la binacional afirmaron que los globos a gas fueron introducidos por una de las hinchadas, y que estos terminaron lesionando a tres personas. De los afectados, un menor ya recibió el alta médica, mientras que la mujer se encuentra internada en la Fundación Tesãi. Igualmente, la niña que requirió cuidados especializados fue trasladada al Hospital del Quemado, donde está siendo atendida.

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En un comunicado, desde la entidad afirmaron que la institución se encuentra acompañando de cerca esta situación, brindando el apoyo necesario para la recuperación de las personas afectadas. Igualmente, afirmaron que investigarán lo ocurrido y que los elementos no fueron introducidos por los organizadores.

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“Se impulsarán las averiguaciones correspondientes para el esclarecimiento de lo ocurrido, considerando que este tipo de situaciones no debe repetirse. Se señala que el hecho, según los indicios, no tiene relación alguna con la organización del evento, siendo exclusiva responsabilidad de la hinchada afectada la utilización de los elementos mencionados”, resaltan.

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Sobre el torneo de fútbol infantil “Esperanzas de Alto Paraná”

Del torneo participan 88 equipos provenientes de los diferentes distritos del décimo departamento. El evento reunió a cerca de 2.000 niños de las categorías Sub-10 y Sub-12, quienes disputarán el campeonato hasta el 18 de abril próximo.

Igualmente, este programa contempla alternativas adecuadas de esparcimiento, así como una nutrición equilibrada y orientaciones educativas para una vida saludable.