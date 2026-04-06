Video: así luce la lancha blindada que Brasil utilizará en el lago Itaipú, compartido con Paraguay

La nueva lancha blindada de la Policía Federal será presentada mañana en Itaipú, lado brasileño. Con esta embarcación se reforzarán las acciones contra crímenes transnacionales entre Paraguay y Brasil en el lago Itaipú y en ríos de la región.

Conforme a los datos proporcionados por la Policía Federal, la embarcación será utilizada prioritariamente en el lago Itaipú. De forma eventual, también podrá ser empleada en los ríos Paraná e Iguazú, además de aguas adyacentes, según la necesidad operativa.

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Para las autoridades del país vecino, el nuevo medio naval amplía la capacidad de actuación en un área estratégica, marcada por el uso recurrente de las vías acuáticas por organizaciones criminales involucradas en tráfico de drogas, contrabando, evasión de impuestos y otros crímenes transnacionales.

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Referencia técnica de la lancha blindada

El modelo de la nueva embarcación recibida por la Policía Federal es el LC-12, fabricado por la empresa Streit. Es una máquina de alta velocidad proyectada para múltiples funciones, como interceptación, patrullaje, transporte, desembarque y apoyo a operaciones especiales.

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Además, la lancha cuenta con estructura reforzada, protección blindada en la cabina y en el panel de control, además de motorización de alto rendimiento compatible con las exigencias de las operaciones policiales en la región.

La presentación de la lancha se realizará mañana en la sede de Itaipú, lado brasileño. Estarán presentes autoridades policiales, militares y de la binacional.