MEC: indígenas anuncian manifestación en defensa de su autonomía educativa

Comunidades indígenas de Asunción, Central y Paraguarí anuncian una movilización masiva para este domingo 8 de marzo, en contra de lo que consideran una violación, por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a su derecho a una autonomía educativa. Señalan que la cartera de Estado estaría violando la normativa que prioriza a profesionales de sus propias comunidades para ocupar cargos de supervisión.

Dionisio Gómez, referente de la coordinadora de líderes y lideresas indígenas, señaló que tras la jubilación de una supervisora, se inició un proceso para su reemplazo y la comunidad eligió por consenso a una candidata que cumple con el manual de procedimientos para pueblos originarios. Sin embargo, las autoridades educativas estarían intentando imponer a una persona ajena a dicha selección interna, lo que es considerado un atropello a la autonomía educativa.

Gómez explicó que la normativa establece que los cargos de supervisión deben ser ocupados prioritariamente por miembros de la propia comunidad y que, solo ante la inexistencia de profesionales indígenas, se puede elegir a profesionales no indígenas. Con esta intención del MEC, consideran, que se estaría registrando un retroceso grave.

Postulante ya cumplió el proceso, dicen

Gómez explicó que, solo en el departamento Central, hay cinco comunidades indígenas, con sus respectivas escuelas, que son Ava Guarani, tres son Mbya Guaraní, mientras que los pueblos Ishir Chamacoco y Maka, cuentan con una escuela respectivamente.

“La señora a la que postulamos de consenso trabaja con las escuelas Avá y Mbya y ya conoce a los líderes y docentes. Agregó que ella superó satisfactoriamente las etapas del proceso de selección, demostrando idoneidad y respaldo de los líderes locales. Pese a esto, la Dirección de Educación Escolar Indígena del MEC habría rechazado su designación sin fundamentos válidos o claros, reclamó.

Gómez remarcó que el problema no afecta únicamente al área metropolitana, ya que alcanza también a los pueblos Ava Guaraní y Mbya de todo el país. Líderes de diversos puntos del país han manifestado su apoyo y advierten que esta situación pone en riesgo la construcción de una educación con identidad y respeto cultural genuino para los niños. Afirman que la falta de respuestas claras por parte del ministerio los obliga a tomar medidas de fuerza extremas.

Manifestación

En un comunicado de prensa, la coordinadora anunció una movilización masiva de pueblos indígenas para el domingo 8 de marzo por la mañana. Se estima que entre 600 y 700 personas se concentrarán frente a la sede central del MEC en Asunción este domingo.

Simultáneamente, se prevén cierres y manifestaciones en departamentos como Caaguazú, San Pedro, Canindeyú e Itapúa. La coordinadora busca visibilizar su descontento ante lo que consideran un desacato total a las resoluciones vigentes del propio MEC. Anuncian que la movilización será pacífica pero firme en el reclamo de sus educativos ya conquistados.

Aseguran, sin embargo, que están abiertos a la apertura de una mesa de diálogo técnica con las autoridades ministeriales, aunque adelantan que no aceptarán imposiciones que desconozcan la realidad cultural y las necesidades de sus centros educativos actuales. Gómez instó a las autoridades a buscar una salida adecuada para evitar el traslado masivo desde el interior del país.