Cubas retira precandidaturas de Cruzada Nacional en CDE, pero se mantiene la alianza

Para sorpresa de su propio equipo y de quienes integran la alianza entre Cruzada Nacional y el PLRA, Paraguayo Cubas utilizó las redes sociales para anunciar que él y otros precandidatos de su movimiento se retiran de las elecciones municipales. Sin embargo, no fue posible contactarlo para obtener mayores detalles sobre las razones o el alcance de su determinación.

“Movimiento Solución de Cruzada retira a todos sus candidatos a concejales en CDE, lista filtrada por HC y tentáculos”, afirmó en las redes sociales el fin de semana último.

Cubas había liderado y concretado una alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para las elecciones municipales en Ciudad del Este. Con esto, se debía conformar una lista única a la concejalía entre los mejor posicionados en las internas de ambos partidos.

Stílber Valdez, apoderado de Cruzada Nacional, confirmó que el 26 de marzo pasado Cubas renunció a su pretensión como precandidato. Con esto, ya no confirmó su incorporación para las internas, información que no se había socializado hasta este fin de semana, cuando Cubas lanzó el anuncio en las redes sociales.

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Fue una sorpresa para todos

Por su parte, María Portillo, precandidata del PLRA a la intendencia de Ciudad del Este, dijo que Cubas no envió ninguna nota ni una comunicación formal al equipo de la alianza. “Para mí también es una sorpresa, me enteré que en las redes hizo esa comunicación y que también le solicitó a los demás precandidatos a retirarse, y ellos no saben por qué”, expresó.

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Cruzada Nacional tiene dos movimientos: Mbareté y Solución, y cada uno tenía seis precandidatos a la concejalía de esta capital departamental. El primer movimiento mencionado se mantiene en carrera y, por ende, la alianza sigue vigente, según explicó Portillo.

Aclaró que la alianza se había concretado entre partidos y no entre candidatos, por lo que la retirada de Cubas y su movimiento no afecta el acuerdo. “Las decisiones que se tomen dentro de un partido son distintas a las que se puedan tomar dentro de un movimiento”, detalló.

Dijo que en las reuniones que tiene esta semana con los integrantes de Cruzada Nacional buscará interiorizarse sobre la situación de los precandidatos.