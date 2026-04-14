Federales brasileños balean a un pasero paraguayo y vecinos denuncian violación de la soberanía

A tempranas horas de este martes, alrededor de las 6:45, se produjo una intensa balacera en el río Paraná. Según los datos, una patrulla fluvial de federales brasileños abrió fuego contra un joven que circulaba en una canoa en el citado cauce, en el lado paraguayo. El herido es Hugo Vidal Giménez Giménez, quien sufrió una herida de arma de fuego con entrada y salida en el abdomen.

El herido fue trasladado al Hospital Distrital de Presidente Franco, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, ya que la bala le afectó los intestinos. Los médicos explicaron que permanece estable, pero que en las próximas horas se podrá determinar con mayor precisión su estado.

Los vecinos relataron que los federales se extralimitaron, pues prácticamente cruzaron hacia el lado paraguayo para disparar a los paseros. Afirman que, además de Giménez Giménez, otras personas que estaban en la orilla del río también fueron alcanzadas por balas y llevadas a sanatorios privados, información aún no confirmada por la Policía.

Los pobladores señalaron que la canoa en la que estaba el ahora herido se encontraba vacía, por lo que consideran que la actuación de la policía brasileña fue desproporcionada.

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Denuncian violación de la soberanía

Los vecinos del barrio Remansito de Ciudad del Este, que acompañaron al herido en el Hospital Distrital de Presidente Franco, denunciaron que en reiteradas ocasiones los agentes federales, tanto policiales como militares, violan la soberanía paraguaya. Afirman que es común que crucen hacia el lado paraguayo tanto en las patrullas fluviales como aéreas.

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Infernal tiroteo en CDE y Pdte. Franco entre marinos y delincuentes deja al menos un herido

Liz Brítez afirmó que en el incidente de esta mañana los federales prácticamente cruzaron hacia el lado paraguayo y que no es la primera vez que esto ocurre.

“Ellos suelen cruzar nomás luego, inclusive en helicóptero pasan los límites. Si un helicóptero paraguayo pasa el lado brasileño, ellos van a armar la tercera guerra mundial. Es hora de que la justicia paraguaya les ponga un límite y pueda hacer respetar su territorio. No creo que tengan un acuerdo para que puedan cruzar a disparar así”, resaltó.

Los vecinos no descartan recurrir a alguna medida de fuerza para pedir a las autoridades paraguayas mediar a fin de que los brasileños no sigan extralimitándose en la frontera.