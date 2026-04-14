ABC en el Este
14 de abril de 2026 - 08:00

Golpe millonario: asaltantes roban 70 celulares durante violento asalto domiciliario en CDE

Encargado de estación de servicios en Altos resultó herido por dos hombres que intentaron asaltarle. Arma de fuego. Imagen ilustrativa.
Los delincuentes irrumpieron a la fuerza en la vivienda para alzarse con las mercaderías. Imagen ilustrativa.Shutterstock

CIUDAD DEL ESTE. Tres a cuatro asaltantes fuertemente armados irrumpieron en una vivienda y se llevaron 70 celulares y una docena de sábanas. Agentes policiales trabajan para tratar de identificar a los delincuentes.

Por ABC Color

El robo domiciliario ocurrió en la madrugada de este martes, a las 2:00 aproximadamente, en el sector II del barrio San Rafael de esta capital departamental, donde desconocidos ingresaron a una vivienda y se alzaron con una importante cantidad de objetos de valor.

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La víctima, Ramón Ysidro Cardozo González (51 años), manifestó que estaba descansando con su familia cuando repentinamente tres a cuatro hombres, con el rostro cubierto, irrumpieron en su domicilio tras cortar el candado del portón principal y abrir a la fuerza la puerta de acceso a la vivienda.

Una vez en el interior, los delincuentes amenazaron a Cardozo y su pareja y se apoderaron de 70 celulares de la marca Xiaomi de distintos modelos, además de 12 juegos de sábanas y otro aparato celular perteneciente a la pareja del denunciante.

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El hombre, quien es taxista, debía entregar esta madrugada las mercaderías para ser llevadas hacia el lado brasileño, presumiblemente a través del río Paraná.

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Tras la denuncia, intervinieron agentes del Departamento de Investigaciones, así como personal de Criminalística, para tratar de identificar a los autores del robo agravado.