Golpe millonario: asaltantes roban 70 celulares durante violento asalto domiciliario en CDE

El robo domiciliario ocurrió en la madrugada de este martes, a las 2:00 aproximadamente, en el sector II del barrio San Rafael de esta capital departamental, donde desconocidos ingresaron a una vivienda y se alzaron con una importante cantidad de objetos de valor.

Lea más: Video: así asaltaron una estación de servicios en CDE

La víctima, Ramón Ysidro Cardozo González (51 años), manifestó que estaba descansando con su familia cuando repentinamente tres a cuatro hombres, con el rostro cubierto, irrumpieron en su domicilio tras cortar el candado del portón principal y abrir a la fuerza la puerta de acceso a la vivienda.

Una vez en el interior, los delincuentes amenazaron a Cardozo y su pareja y se apoderaron de 70 celulares de la marca Xiaomi de distintos modelos, además de 12 juegos de sábanas y otro aparato celular perteneciente a la pareja del denunciante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hombre, quien es taxista, debía entregar esta madrugada las mercaderías para ser llevadas hacia el lado brasileño, presumiblemente a través del río Paraná.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Violento asalto en Biggie: joven cajero recibe disparo en esta madrugada

Tras la denuncia, intervinieron agentes del Departamento de Investigaciones, así como personal de Criminalística, para tratar de identificar a los autores del robo agravado.