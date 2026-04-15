Junta Municipal de Presidente Franco pide la reparación urgente de una escuela

El mal estado de las aulas de la Escuela Básica José Félix Estigarribia afecta principalmente al nivel inicial, específicamente a la sala de preescolar, que permanece clausurada por peligro de derrumbe. La estructura presenta goteras en el techo, además de filtraciones y fisuras en las paredes.

Debido a esta situación, la directora de la institución decidió clausurar la sala a fin de resguardar a los alumnos. Los niños fueron reubicados en un depósito, sin ventilación ni aire acondicionado y en un espacio muy reducido.

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Tras la manifestación de los padres, el concejal Luis Fernando Vargas (PLRA) se constituyó en la escuela y confirmó la urgente necesidad de la reparación. En la sesión de ayer de la Junta Municipal presentó una minuta en la que solicita al intendente Roque Godoy (PLRA) la reparación inmediata de la sala.

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La nota también fue remitida a la Coordinación Departamental de Educación y a la supervisión del área del Ministerio de Educación. La minuta fue aprobada por la Junta Municipal.

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“A simple vista, se ve bastante precaria la sala donde estaban los alumnos de preescolar. Esto es de carácter urgente porque se debe priorizar”, expresó.

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El edil también solicitó informes sobre el orden de prioridad en el que figura la escuela en cuestión dentro de la microplanificación.

Las autoridades educativas ya se habían pronunciado al respecto, explicando que los procesos licitatorios para las obras son largos, por lo que recomendaron una reforma a través de la comisión cooperadora escolar. Sin embargo, esta no cuenta con la documentación al día. Según los padres, necesitan unos diez millones de guaraníes para obtener todos los documentos exigidos.