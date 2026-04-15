Toman muestras del lago Acaray por presunta contaminación

El procedimiento de toma de muestras del agua del lago Acaray fue realizado de forma coordinada entre el Ministerio Público, Itaipú Binacional y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

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La investigación se inició el 17 de febrero de 2026, tras la viralización de supuestos vertidos de sustancias desconocidas al lago.

Durante el trabajo interinstitucional, se identificaron al menos cuatro puntos críticos donde se observaron desechos en el sector conocido como “Granjita Los Elvis”, en el barrio Santa Bárbara; inmediaciones de “La Wayaba”, en Villa San Francisco; la quinta “Comisario Roga”; y un inmueble ubicado en el barrio Félix de Azara.

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Durante el procedimiento, los técnicos recolectaron muestras en puntos estratégicos del cauce. Los análisis estarán a cargo del Laboratorio de Aguas y Sedimentos de Itaipú Binacional, que evaluará aspectos microbiológicos, la presencia de fitoplancton (cianobacterias) y sólidos sedimentables.

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Paralelamente, el INTN realizará estudios para determinar niveles de demanda química y bioquímica de oxígeno (DQO y DBO), nitrógeno total, hidrocarburos, aceites y grasas.

El objetivo es identificar la composición de las sustancias detectadas, determinar si existen hechos punibles y dar con los responsables.

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Por último, la fiscal Zunilda Ocampos solicitó el apoyo de la Comisaría 27ª del barrio San Francisco de Hernandarias para reforzar los controles, con el fin de detectar actividades sospechosas que pudieran estar vinculadas al vertido ilegal de desechos en el lago Acaray.