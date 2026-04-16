Otra intervención en el mismo establecimiento: vuelven a destruir cultivo de marihuana en Ñacunday

El operativo fue realizado en la colonia Mbareté Copacabana, distrito de Ñacunday, al sureste de Alto Paraná. La intervención se realizó en un predio perteneciente a la firma Agrotoro SA, donde funcionaba una estructura clandestina dedicada a la producción de la droga.

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En el sitio fueron detectadas tres parcelas de marihuana en fase de crecimiento, que en total cubrían unas 12 hectáreas. Asimismo, los intervinientes procedieron a desmantelar un campamento utilizado como base operativa para acopio y logística.

Durante la incursión se incautaron diversos elementos empleados en la actividad ilícita, entre ellos una fumigadora, una zaranda artesanal, un teléfono celular y una cédula de identidad a nombre de Efrén Darío Paredes Almada.

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El procedimiento fue encabezado por el fiscal antidrogas Elvio Aguilera, acompañado por su equipo.

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No es la primera vez

Cada año, los agentes antidrogas detectan cultivos de marihuana en ese mismo establecimiento. Sin embargo, hasta el momento, los responsables no fueron identificados.