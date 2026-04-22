Fiscales de Iberoamérica acuerdan hoja de ruta en combate a delitos transnacionales

Este miércoles es la segunda jornada de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del MERCOSUR (REMPM) y de los encuentros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que se desarrollan en esta ciudad. La jornada estuvo marcada por el análisis de alianzas estratégicas globales y la consolidación de compromisos institucionales.

Uno de los ejes centrales del día fue el análisis de posibles confluencias y el desarrollo de actividades conjuntas con organismos de cooperación internacional.

En este sentido, se llevaron a cabo mesas técnicas de trabajo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través de su Programa Global contra la Interrupción de Redes Criminales. Además, se trató sobre el programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina para el fortalecimiento de la justicia y la seguridad.

Durante la sesión, se presentó y sometió a discusión la “Declaración Ciudad del Este”, un documento estratégico diseñado para optimizar la coordinación del trabajo entre las diversas redes y grupos de trabajo de la AIAMP.

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Tras el debate técnico, los representantes de las fiscalías iberoamericanas procedieron a la discusión y firma oficial de la declaración, estableciendo una hoja de ruta clara para la persecución de delitos transnacionales.

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La jornada también incluyó el cierre formal de la Reunión de Coordinación de Redes y Grupos de Trabajo de la AIAMP, dando paso a una sesión conjunta entre dichos coordinadores y el Comité Ejecutivo de la organización.

Finalmente, se dio inicio a la XVII Reunión del Comité Ejecutivo de la AIAMP, donde las máximas autoridades fiscales, bajo la conducción del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dieron tratamiento a los puntos establecidos en el orden del día, reafirmando la unidad de los ministerios públicos ante los desafíos del crimen organizado.