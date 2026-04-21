¿Está dispuesto el fiscal general del Estado a acudir al Congreso si lo convocan por el caso Rivas?

En la Cámara de Senadores se analiza convocar al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, para responder sobre los procesos penales en contra del senador Hernán Rivas. Según el máximo representante del Ministerio Público, esto debe ser una “invitación de gentileza”, considerando que no puede ser interpelado.

“Yo no veo inconvenientes si hay una invitación de gentileza. No se olviden que un órgano jurisdiccional y un componente del sistema de justicia no puede ser interpelado”, aseguró.

A falta de votos, cartistas operan para aprobar permiso de Hernán Rivas

Dijo que, si la convocatoria se da en función de diálogo, no habría problema, pero aclaró que los objetivos políticos no siempre coinciden con los de una institución como el Ministerio Público.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La esencia de nuestra actividad es precautelar, y esa esencia se cumplió. No creo que sea necesaria mi presencia, pero tampoco me niego si hace falta. Esto hay que entender que es un mecanismo nuevo de seguridad y protección”, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Resaltó que, en el caso de la fiscal presuntamente amenazada por un parlamentario, se activó un mecanismo de prevención y que se dio una respuesta rápida que pretendía ser sigilosa para resguardar a la funcionaria que pidió esa protección.

“Era una información reservada, estricta, con fuentes totalmente cerradas por la propia fiscal. La funcionaria que pretendía ser protegida en el sigilo amanece con que todo el mundo sabe, y eso no es el objeto de un mecanismo preventivo”, añadió.

Protocolo aplicado es una propuesta de Paraguay

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, explicó que el último protocolo utilizado en el caso de Hernán Rivas fue producto de las comisiones de trabajo a propuesta de Paraguay, que fue aprobada por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y está en estudio por las Naciones Unidas.

“Imagínese la trascendencia que se tiene en ese tipo de eventos, porque nos permite justamente acceder a un mecanismo eficaz de respuesta rápida a la consumación de un acontecimiento penalmente relevante”, dijo al referirse a la reunión internacional de fiscales que inició hoy en esta ciudad y continúa hasta el viernes.

Explicó que son herramientas creadas como mecanismos de prevención y seguridad, y que su utilización es reservada.

“A veces, la opinión pública quiere conocer el contenido de esos documentos, y francamente no es el propósito. El propósito es protección y seguridad, para que el operador de justicia, juez o fiscal, sea protegido por un sistema. No es para publicarse, porque definitivamente debe ser preventivo”, detalló.