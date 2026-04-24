Con la “Declaración de Ciudad del Este”, fiscales del Mercosur acuerdan estrategia contra el crimen organizado

El cierre de la XXXIX Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (REMPM) fue presidido por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y congregó a las máximas autoridades fiscales y procuradores generales de los países miembros y asociados del bloque regional.

Como resultado de las deliberaciones, se presentó la propuesta de Declaración REMPM “Ciudad del Este”. Tras una fase de apreciaciones y ajustes técnicos por parte de los fiscales generales, el documento fue aprobado como una hoja de ruta estratégica para la persecución penal coordinada.

En reunión internacional de fiscales, proponen respuestas coordinadas ante amenazas globales

En el documento, los miembros del bloque regional reafirman su compromiso con el fortalecimiento de la persecución penal y la afectación de las finanzas del crimen organizado mediante la adopción de acciones coordinadas entre los ministerios públicos de los Estados partes y asociados del Mercosur.

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Además, promueven el uso eficiente, ágil y oportuno de los mecanismos de cooperación jurídica internacional, tanto a través de las autoridades centrales como mediante la comunicación directa entre autoridades competentes, conforme a los marcos normativos vigentes.

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Fiscales de la región debaten respuestas a la criminalidad en reunión internacional en Ciudad del Este

Igualmente, acordaron impulsar la conformación, el fortalecimiento y la utilización de equipos conjuntos de investigación, así como de otras herramientas de cooperación operativa, especialmente en investigaciones vinculadas a la criminalidad organizada transnacional.

Asimismo, se busca reforzar la cooperación y colaboración con mecanismos regionales e internacionales, a fin de potenciar las capacidades institucionales y mejorar la respuesta frente a estructuras criminales de alcance transnacional.

También coincidieron en la necesidad de fortalecer el desarrollo de capacidades institucionales y el intercambio de información estratégica, con miras a optimizar la eficacia de las investigaciones y la persecución penal en contextos transfronterizos.

Reconocieron la relevancia estratégica de las regiones de frontera como un espacio prioritario para el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional y la articulación de respuestas coordinadas frente a la criminalidad organizada transnacional.

El eje central del encuentro fue el debate sobre las “Respuestas jurídicas frente al crimen organizado transnacional”. Durante este bloque, las autoridades intercambiaron experiencias para enfrentar con mayor eficacia delitos complejos que afectan la seguridad regional, como el narcotráfico y la trata de personas.