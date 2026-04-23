En reunión internacional de fiscales, proponen respuestas coordinadas ante amenazas globales

Del acto participan altas autoridades del país, incluyendo al presidente de la República, Santiago Peña; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

La reunión de fiscales se inició el martes pasado y se extiende hasta mañana en esta ciudad. Las mesas de trabajo abordan principalmente la hoja de ruta para enfrentar el crimen internacional de manera coordinada y planificada.

Durante la apertura oficial, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, manifestó que es fundamental redefinir la frontera como un espacio de cooperación estratégica, no solo como una barrera.

“El concepto de frontera debe orientarse al ámbito de la estructuración estratégica, donde la cooperación jurídica internacional se erige como un instrumento esencial para asegurar respuestas coordinadas, oportunas y eficaces al crimen internacional”, indicó.

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Igualmente, destacó que la elección de Ciudad del Este como sede no fue casual, ya que por su ubicación en la región de la Triple Frontera representa un espacio de convergencia, de intercambio y de enormes desafíos. Señaló que las dinámicas del comercio, la movilidad y la integración regional coexisten con fenómenos complejos, un ambiente propicio dentro del cual también el crimen organizado encuentra oportunidades.

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“Reunirnos en este lugar tiene un profundo significado. Nos interpela a pensar la cooperación no solo desde la teoría, sino también desde la realidad concreta de nuestros territorios. Esta reunión reviste un carácter significativo al constituir la primera ocasión en que convergen en un mismo espacio de trabajo dos foros fundamentales para la articulación de los ministerios públicos en el ámbito iberoamericano y regional”, añadió.