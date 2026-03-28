Dinavisa advierte sobre los peligros de medicamentos de contrabando y el auge de la Tirzepatida

Desde la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) advierten sobre la comercialización de medicamentos no autorizados, que ingresan por las fronteras con Argentina y Brasil, con especial énfasis en la Tirzepatida, usado para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, que se volvió el centro de un creciente mercado ilegítimo.

El mercado de medicamentos en Paraguay enfrenta un desafío importante debido al incremento de productos que esquivan los controles sanitarios, movidos principalmente por la búsqueda de la población, de soluciones “milagrosas” para la salud y la estética.

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En los estudios de ABC Cardinal, el director general de Vigilancia de Dinavisa, Óscar Allende, explicó hoy que la institución ha pasado de un enfoque reactivo a uno mucho más proactivo para proteger al consumidor. Pero la sofisticación de la falsificación y el auge de las ventas digitales complican la tarea. “Cualquier producto que quiere entrar a cubrir una necesidad de salud, tiene que dar las garantías de un producto seguro, un producto que tenga calidad y un producto que sea eficaz”, señaló. Subrayó que muchos de estos productos omiten el riguroso proceso de registro sanitario.

Dinavisa alerta: el peligro de los inyectables “de garaje”

Uno de los puntos más preocupantes, destacados por Allende, es la calidad de los medicamentos que se ofrecen fuera del circuito legal. Allende reveló que análisis laboratoriales realizados a productos incautados muestran resultados alarmantes, especialmente en lo que respecta a la calidad microbiológica. Esto es particularmente grave cuando se trata de sustancias inyectables, como las presentaciones comunes de la Tirzepatida.

“Cuando hablamos de un inyectable, por ejemplo, eso va directamente a vía sistémica... Todo ese microorganismo que viene de un producto ilegítimo va directamente a sangre y ahí es sálvese quien pueda en ese sentido, porque no tiene ninguna garantía el producto”, advirtió con contundencia el director. La falta de higiene en la fabricación de estos fármacos, que a menudo se producen en entornos precarios o “en un garaje”, expone al paciente a infecciones graves sin que exista un responsable legal que responda por los daños.

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Tirzepatida: Identificación unívoca contra la falsificación

Ante la popularidad de la Tirzepatida y otros adelgazantes, Dinavisa está implementando medidas tecnológicas de vanguardia. Allende anunció que se pondrá en marcha un plan piloto específicamente con este fármaco para asegurar su trazabilidad y autenticidad. La idea es que cada caja tenga su propia identidad, más allá del número de lote convencional.

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Allende detalló: “Vamos a hacer una prueba piloto casi sobre justamente este producto, Tirzepatida, que cada una de esas unidades va a tener un código o una tipografía que le ayuda a tener una identificación unitaria... Cada producto es como que va a tener su cédula y a través de eso vamos a poder nosotros, en campo, rápidamente identificar este de un falsificado”. Esta medida busca frenar a los falsificadores, que hoy logran reproducciones estéticas casi idénticas a las originales, con diferencias apenas perceptibles en la tipografía o el espaciado de los logos.

El rol del ciudadano y la vigilancia en fronteras

La situación es especialmente sensible en ciudades como Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y el área de influencia de Clorinda, Argentina, donde el flujo de medicamentos sin registro es constante. Allende instó a la población a desconfiar de las ofertas excesivamente baratas y de las publicidades “milagrosas” en redes sociales, ya que los medicamentos bajo receta tienen restricciones de publicidad.

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Finalmente, el titular de Vigilancia hizo un llamado a la acción ciudadana como el pilar fundamental para detectar estas irregularidades, recordando que existen canales para denuncias anónimas en la página web y redes sociales de Dinavisa. “El consumidor que encuentra un defecto y reporta, ese es nuestro aliado más estratégico”, concluyó, reafirmando que la lucha contra el contrabando de medicamentos es una tarea que requiere el compromiso tanto de las autoridades como de la sociedad civil.