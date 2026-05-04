Video: escuela indígena funciona sin agua, sin electricidad y con salas en mal estado

La Escuela Nº 6287 Moisés Bertoni funciona dentro del Parque Nacional que lleva el mismo nombre. Está ubicada dentro de una comunidad indígena ava guaraní, donde acuden unos 22 niños que deben soportar las precariedades todos los días.

Una de las principales falencias de la institución educativa es la falta de agua corriente. Los alumnos y todos los miembros de la comunidad dependen de una naciente, de donde acarrean agua para beber, cocinar, limpiar y hasta para los sanitarios.

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Igualmente, la escuela y la comunidad carecen de conexión eléctrica, con todo lo que eso implica. Las salas de clase permanecen a oscuras, sin ventiladores ni acondicionadores de aire. Además, las ventanas y puertas de las salas están en muy mal estado y sin seguridad.

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Como en la institución educativa no cuentan con lo básico para cocinar, los alimentos del programa Hambre Cero se preparan y se sirven en la casa del cacique. Esto también genera molestias en algunos padres, que piden que los alimentos se sirvan en la escuela.

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Las falencias ya fueron consignadas varias veces en la microplanificación del Ministerio de Educación, pero no se concretan las obras debido a la falta de autorización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

El director del área, profesor Pablo Figueredo, explicó que, como la escuela funciona dentro de un parque nacional, necesita permiso del Mades para que se realicen las obras. Recordó que el año pasado fueron incluidos en una licitación, pero que no se pudo concretar por falta de autorización, ya que las solicitudes no tienen respuestas.

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“Me extraña que se frenen obras en beneficio de los niños; eso duele. Los indígenas respetan mucho la naturaleza porque para ellos es algo sagrado”, expresó.

Pedido de ayuda

En un video divulgado en estos días, una docente de la institución pide ayuda mediante donaciones para mejorar la escuela. Algunos caños ya fueron donados para la conexión de agua, pero también se requiere la autorización del Mades para que se realicen los trabajos.