ABC en el Este
06 de mayo de 2026 a la - 09:38

Feminicidio en Ciudad del Este: detenido confesó crimen y admitió que espiaba a la víctima

El estudiante de Medicina se encuentra prófugo por el grave hecho.
Víctor Rangel Aguiar, supuesto autor del sangriento feminicidio.Gentileza

BRASIL. Vitor Rangel Aguiar (27) confesó el brutal asesinato de su expareja y aseguró que previamente la venía espiando a la víctima en sus redes sociales y su celular, sin que ella lo supiera. El joven fue responderá el proceso en Maranhão, considerando que Brasil no extradita a sus ciudadanos.

Por ABC Color

El joven está procesado de haber asesinado la semana pasada a la estudiante de Medicina Julia Vitória Sobierai Cardoso (22), en un apartamento en el Área 3 de Ciudad del Este. Tras la audiencia de custodia, fue trasladado al Complejo Penitenciario de Pedrinhas, en São Luís.

El sospechoso se entregó a la policía en la mañana del lunes en ciudad de São Luís del estado de Maranhão, acompañado de dos abogados. Durante su declaración que duró tres horas, el presunto feminicida confesó el crimen de su expareja y aseguró que no aceptaba el fin de la relación que duró seis meses. Aseguró que, sin que la víctima se percatara, accedía a sus mensajes y redes sociales, según publica la página G1.

En su declaración a la Policía Civil, Vitor afirmó que tenía las llaves del departamento de la víctima, por lo que ingresó sin ningún problema.

Tras el crimen, Vitor Rangel, aprovechó la cercanía de la frontera para abandonar Paraguay y se dirigió a São Luis.

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Brasil no extradita a sus ciudadanos

La ley en Brasil dicta que el país no extradita a sus connacionales, por lo que el proceso contra Rangel Aguiar necesariamente tendrá lugar en su país de origen.

Por lo tanto, la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público paraguayo gestionaría el traslado del proceso en Paraguay, manifestó el fiscal, quien comentó también que la familia de la víctima ya realizó una denuncia del caso en Brasil.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.