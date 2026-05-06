Feminicidio en Ciudad del Este: detenido confesó crimen y admitió que espiaba a la víctima

El joven está procesado de haber asesinado la semana pasada a la estudiante de Medicina Julia Vitória Sobierai Cardoso (22), en un apartamento en el Área 3 de Ciudad del Este. Tras la audiencia de custodia, fue trasladado al Complejo Penitenciario de Pedrinhas, en São Luís.

El sospechoso se entregó a la policía en la mañana del lunes en ciudad de São Luís del estado de Maranhão, acompañado de dos abogados. Durante su declaración que duró tres horas, el presunto feminicida confesó el crimen de su expareja y aseguró que no aceptaba el fin de la relación que duró seis meses. Aseguró que, sin que la víctima se percatara, accedía a sus mensajes y redes sociales, según publica la página G1.

En su declaración a la Policía Civil, Vitor afirmó que tenía las llaves del departamento de la víctima, por lo que ingresó sin ningún problema.

Tras el crimen, Vitor Rangel, aprovechó la cercanía de la frontera para abandonar Paraguay y se dirigió a São Luis.

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Brasil no extradita a sus ciudadanos

La ley en Brasil dicta que el país no extradita a sus connacionales, por lo que el proceso contra Rangel Aguiar necesariamente tendrá lugar en su país de origen.

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Por lo tanto, la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público paraguayo gestionaría el traslado del proceso en Paraguay, manifestó el fiscal, quien comentó también que la familia de la víctima ya realizó una denuncia del caso en Brasil.