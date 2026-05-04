Policiales
04 de mayo de 2026 a la - 10:44

Feminicidio en CDE: supuesto autor se habría entregado en Brasil

El estudiante de Medicina se encuentra prófugo por el grave hecho.
Víctor Rangel Aguiar, sospechoso de feminicidio.Gentileza

Un ciudadano brasileño señalado como presunto autor del asesinato en Ciudad del Este de una joven mujer también oriunda del país vecino fue detenido en territorio brasileño, confirmó la Fiscalía paraguaya. El sospechoso se habría entregado.

Por ABC Color

La semana pasada fue hallada sin vida, en un apartamento en el Área 3 de Ciudad del Este, una ciudadana brasileña identificada como Julia Victoria Sobierai (22), quien estudiaba Medicina en la capital esteña y recibió decenas de heridas infligidas con un arma blanca.

Los investigadores señalaron como presunto autor del crimen a otro ciudadano brasileño, Víctor Rangel Aguiar (27), también estudiante de Medicina, quien huyó a su país de origen. En consecuencia, se emitió una orden internacional de captura del sospechoso.

Mujer con cabello largo y boina clara sonríe en un día soleado, con la Torre Eiffel al fondo.
Julia Victoria Sobierai.

En conversación con ABC Cardinal este lunes, el fiscal Osvaldo Zaracho, quien tiene a cargo la investigación del crimen en Paraguay, confirmó que el sospechoso ya está bajo custodia en Brasil, en la ciudad de Marañón.

Lea más: Fiscalía formalizaró orden de captura internacional contra joven brasileño imputado por feminicidio

El fiscal Zaracho dijo que la información extraoficial que recibió es que Ranger Aguiar se habría entregado a las autoridades del país vecino.

Brasil no extradita a sus ciudadanos

La ley en Brasil dicta que el país no extradita a sus connacionales, por lo que el proceso contra Rangel Aguiar necesariamente tendrá lugar en su país de origen.

Por lo tanto, la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público paraguayo gestionaría el traslado del proceso en Paraguay a Brasil, manifestó el fiscal, quien comentó también que la familia de la víctima ya realizó una denuncia del caso en Brasil.

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