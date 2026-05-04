Feminicidio en CDE: supuesto autor se habría entregado en Brasil

La semana pasada fue hallada sin vida, en un apartamento en el Área 3 de Ciudad del Este, una ciudadana brasileña identificada como Julia Victoria Sobierai (22), quien estudiaba Medicina en la capital esteña y recibió decenas de heridas infligidas con un arma blanca.

Los investigadores señalaron como presunto autor del crimen a otro ciudadano brasileño, Víctor Rangel Aguiar (27), también estudiante de Medicina, quien huyó a su país de origen. En consecuencia, se emitió una orden internacional de captura del sospechoso.

En conversación con ABC Cardinal este lunes, el fiscal Osvaldo Zaracho, quien tiene a cargo la investigación del crimen en Paraguay, confirmó que el sospechoso ya está bajo custodia en Brasil, en la ciudad de Marañón.

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El fiscal Zaracho dijo que la información extraoficial que recibió es que Ranger Aguiar se habría entregado a las autoridades del país vecino.

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Brasil no extradita a sus ciudadanos

La ley en Brasil dicta que el país no extradita a sus connacionales, por lo que el proceso contra Rangel Aguiar necesariamente tendrá lugar en su país de origen.

Por lo tanto, la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público paraguayo gestionaría el traslado del proceso en Paraguay a Brasil, manifestó el fiscal, quien comentó también que la familia de la víctima ya realizó una denuncia del caso en Brasil.