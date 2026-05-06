Habilitación de la tercera etapa del Puente de la Integración podría consensuarse esta semana

La tercera fase del proyecto prevé la circulación de la mayoría de los tipos de vehículos en determinados horarios, con la excepción de los camiones cargados, que continuarán utilizando el Puente de la Amistad hasta la finalización de las obras del Corredor Metropolitano del Este, prevista para inicios de 2027.

El principal inconveniente para avanzar con la siguiente etapa es la falta de acuerdo entre las partes, principalmente en lo referente a la habilitación de vehículos livianos. En la actualidad, el Puente de la Integración opera con horarios limitados: de 22:00 a 05:00 para camiones vacíos y de 19:00 a 07:00 para ómnibus de larga distancia.

Del lado paraguayo, piden la apertura al tránsito liviano como una forma de fortalecer el turismo y dinamizar la economía regional. En contrapartida, autoridades y gremios brasileños se oponen a esa medida.

El presidente de la Junta Municipal de Presidente Franco, Luis Fernando Vargas, señaló que la postura de los franqueños es impulsar el turismo mediante la habilitación del paso fronterizo para vehículos livianos en horario de 07:00 a 19:00, a cambio de permitir el cruce de camiones vacíos de 19:00 a 07:00. “Nosotros queremos que se habilite el paso fronterizo para el turismo. Ese va a ser nuestro pedido y, a la vez, acceder a la solicitud de ellos que es la extensión del horario para camiones”, manifestó.

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En la misma línea, el presidente del Centro de Importadores y Comerciantes del Alto Paraná (CICAP), Chariff Hammoud, reiteró el pedido de habilitación plena del Puente de la Integración, y manifestó que el Puente de la Amistad está saturado. La situación genera demoras para turistas que pasan por una experiencia desagradable.

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Corredor rural depende del puente sobre el Monday

Desde el inicio del proyecto, la demora en su habilitación total se atribuye a la falta de culminación del puente sobre el río Monday, obra central del Corredor Metropolitano del Este, destinado principalmente al tránsito de camiones. No obstante, la apertura al tránsito liviano no modificaría el diseño original, ya que tránsito de este tipo de vehículos es por el corredor urbano.