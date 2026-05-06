Detienen a un hombre por presunta estafa y tráfico de influencias

Mediante un procedimiento encabezado por el fiscal Itálico Rienzi, se realizó un allanamiento y una entrega vigilada en el marco de una causa por la presunta comisión de tentativa de estafa y tráfico de influencias.

Mediante la intervención, se procedió a la detención de un hombre que estaría implicado en el caso, por lo que es un sospechoso de la comisión de esos hechos.

El fiscal, junto con funcionarios fiscales y personal policial, se constituyó en un shopping ubicado en Mariano Roque Alonso para verificar el hecho investigado, ya que el esquema consistía en que una persona actuaba como intermediaria entre un cliente y una inmobiliaria, ofreciendo viviendas construidas en terrenos municipales y gestionando supuestas transferencias de dichos inmuebles a favor de los compradores.

Por esto último hoy se realizó una entrega vigilada de G. 4.000.000, monto que fue entregado al investigado por el abogado de la víctima.

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Contactos dentro de la Municipalidad

El detenido también habría manifestado que cuenta con “contactos” dentro de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso para agilizar los trámites y transferir la propiedad a nombre del comprador.

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Finalmente, el investigado fue detenido y el Ministerio Público continuará con las diligencias para determinar una eventual participación.

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