Comisión mixta define hoy el futuro de la tercera etapa de habilitación del Puente de la Integración

Ayer representantes de Relaciones Exteriores, Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), además de concejales municipales y el intendente Roque Godoy (PLRA) acordaron los puntos a ser presentados a los representantes brasileños.

El principal planteamiento impulsado desde el lado paraguayo es la habilitación del tránsito vecinal fronterizo, al menos para residentes de Presidente Franco y Foz de Iguazú, como primer paso avanzar hacia la utilización plena del puente internacional.

El intendente franqueño, Roque Godoy, explicó que la propuesta inicial contempla permitir exclusivamente el cruce de residentes de ambas ciudades fronterizas, atendiendo a la resistencia existente del lado brasileño para una apertura total al tránsito para vehículos livianos.

“Creemos que existen las condiciones para que los vecinos de Foz de Iguazú y Presidente Franco puedan usar ese puente, que ya hace años está terminado. Lo único que falta es la autorización principalmente del lado brasileño y la habilitación de la comisión mixta”, manifestó.

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Godoy señaló además que la Municipalidad propone que en esta etapa el tránsito vecinal sea habilitado durante el día, mientras que el paso de camiones vacíos quede para horario nocturno. Como mecanismo de identificación de los usuarios fronterizos, sugieren utilizar el registro de conducir o habilitación vehicular como documento habilitante.

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Los gremios empresariales, por su parte, esperan que la apertura alcance también a todos los vehículos livianos, con el objetivo de reducir la congestión vehicular que diariamente se registra en el Puente de la Amistad.

Actualmente, el Puente de la Integración opera con horarios restringidos: de 22:00 a 05:00 para camiones vacíos y de 19:00 a 07:00 para ómnibus de larga distancia.

Desde el lado paraguayo sostienen que la habilitación del tránsito liviano permitiría fortalecer el turismo y dinamizar la economía regional. Sin embargo, autoridades y sectores de camioneros del lado brasileño mantienen objeciones a esa posibilidad.

Como parte de las negociaciones, desde el lado paraguayo plantean acompañar el pedido de ampliación del horario de circulación para camiones vacíos, a cambio de avanzar en la habilitación del tránsito de al menos los residentes fronterizos.

Desde el lado brasileño argumentan que la habilitación total del puente está condicionada a la finalización de las obras sobre el río Monday, que corresponde al corredor rural que está proyectado principalmente para el tránsito pesado. Sin embargo, el diseño original contempla que los vehículos livianos circulen por el corredor urbano, donde las obras ya están concluidas, por lo que no existirían impedimentos técnicos para autorizar el paso de este tipo de rodados.