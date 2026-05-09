Fin de semana frío y lluvioso en el Este del país

Para la jornada de este sábado se prevé un ambiente fresco a frío en todo el territorio nacional, con cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del sector sur y se esperan lluvias dispersas. La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima alcanzará los 14 °C.

Persistirá el clima inestable en Ciudad del Este

Para mañana domingo 10, se prevén buenas condiciones del tiempo en Ciudad del Este y alrededores, con una disminución gradual de la nubosidad.

El ambiente se presentará frío durante las primeras horas y fresco por la tarde, con temperaturas entre 6 y 16 °C. Los vientos continuarán soplando del sector sur.

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Ya para el inicio de la semana laboral, se espera un cielo despejado a parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias a nivel país y vientos del sector sureste. Las temperaturas mínimas estarían entre 5 y 8 °C, mientras que las máximas alcanzarían valores entre 16 y 20 °C.