Ante intenso frío, habilitan albergue temporal para adultos mayores en Ciudad del Este

El albergue temporal fue habilitado anoche debido al importante descenso de temperatura que llegó a 5 ºC en esta capital departamental. El operativo estuvo a cargo de funcionarios municipales, quienes se encargaron de la asistencia social y protección de personas en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas registradas en la ciudad.

Con vehículos municipales, recorrieron zonas críticas y estratégicas para recoger a los adultos mayores. En total, seis personas accedieron a ser albergadas en el refugio temporal habilitado, donde recibieron atención integral de aseo, abrigo, alimentos y un espacio seguro para descansar.

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Asimismo, funcionarios municipales realizaron recorridos nocturnos por la zona del mercado y el Hospital Regional de Ciudad del Este donde se distribuyeron 50 meriendas a personas en situación de calle. Las meriendas fueron entregadas principalmente a jóvenes y adolescentes, mientras que los adultos mayores fueron trasladados al albergue temporal.

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Operativo continuará esta semana

El operativo de asistencia continuará de manera sostenida mientras persistan las bajas temperaturas, con el objetivo de seguir brindando protección y acompañamiento a las personas más vulnerables de la comunidad.

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Las personas que quieran reportar algún adulto mayor en situación de calle o quieran hacer donaciones pueden comunicarse al 0986 937891 o realizar sus aportes directamente en la Escuela de Oficios.