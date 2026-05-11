Más de mil ampollas de medicamentos adelgazantes incautadas en dos operativos en el Puente de la Amistad

En un control de rutina realizado este lunes, agentes de la Receita Federal, en la cabecera del Puente de la Amistad, se incautaron de 650 ampollas de medicamentos adelgazantes. El hallazgo se produjo luego de abordar a un turista proveniente de Salvador, Bahía.

El brasileño estaba regresando desde Paraguay en una mototaxi y afirmó ser vendedor de perfumes. Durante la inspección, se encontraron en el interior de la mochila del viajero ampollas de medicamentos para adelgazar y envases vacíos del producto.

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Como tenía la llave de una habitación de hotel ubicada en el centro de Foz de Iguazú, los agentes realizaron una verificación en el lugar, donde encontraron más unidades del medicamento. En total, fueron retenidas aproximadamente 650 ampollas.

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Motociclista paraguayo abandona mochila con medicamentos

En otro operativo realizado el sábado último, los agentes de la Receita Federal incautaron otro importante lote de medicamentos para adelgazar, que totalizó 632 ampollas de tirzepatida.

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Los productos fueron descubiertos durante la inspección de una motocicleta con placas paraguayas, conducida por un ciudadano paraguayo. Al percatarse de la acción fiscal, el conductor se dio a la fuga, abandonando el biciclo y una mochila en el lugar, que contenía los medicamentos.

En los últimos meses hubo un importante incremento en la incautación de medicamentos a base de tirzepatida ingresados de manera irregular desde Paraguay. En los operativos citados fueron en total 1.282 ampollas de medicamentos.