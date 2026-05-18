Cambian al fiscal adjunto de Alto Paraná luego de tres años de tibia gestión

Según el comunicado oficial del Ministerio Público, los cambios tienen por objetivo garantizar el “funcionamiento armónico y eficaz de la institución”, respondiendo a la demanda de trabajo en las dependencias fiscales. Las nuevas disposiciones entrarán en vigencia a partir del 26 de mayo de 2026.

En reemplazo de Jorge Sosa García asumirá Celso José Sanabria González, quien cumplía funciones como responsable del Área XVI del departamento de Ñeembucú.

Sosa García deja el cargo tras tres años de gestión, pues había asumido en marzo de 2023. La sede de la Fiscalía de Ciudad del Este refleja abandono y falta de gestión, con una estructura deteriorada y en mal estado.

Igualmente, abogados de la zona se quejan de la falta de celeridad y de diligencias adecuadas en las investigaciones penales.

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Cambio tras visita del fiscal general

El cambio se da luego de menos de un mes de la prolongada visita de casi una semana del fiscal general Emiliano Rolón Fernández a Ciudad del Este, donde participó en una reunión internacional de fiscales, ocasión que aprovechó para reunirse con autoridades y gremios de diversos sectores de la ciudad.

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La Fiscalía Regional de Alto Paraná es una de las sedes con mayor sobrecarga de casos. En cada unidad, los fiscales están sobrepasados. Además, no cuentan con recursos básicos como un laboratorio forense para pericias o una morgue para casos de crímenes.